8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne doğru

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu , 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Gündoğdu, mesajında, kadınların en büyük güvencesinin, laik ve demokratik cumhuriyet olduğunu belirtti.Her türlü cinsiyet ayrımcılığının kaldırılması ve kadına yönelik şiddete son verilmesi arzusu içerisinde olduklarını belirten Gündoğdu, 8 Mart'ın eşitlik ve özgürlüklerin haykırıldığı gün olduğunu kaydetti.Kadınlara bir gün değil, her gün saygı ve sevgiyle yaklaşılması gerektiğini bildiren Gündoğdu, mesajında şunlara yer verdi:"Dünyanın her yerinde, bütün kentlerinde kadınlar, eşitlik, özgürlük, emek, barış ve dayanışma için seslerini ve isyanlarını birleştiriyorlar. 8 Martlarda dünya kadınları, hayatı ve dünyayı kadınlardan yana değiştirmek için, örgütlenmek için, 'söyleyecek sözümüz, değiştirecek gücümüz var' demek için sokaktalar. Kadına karşı her türlü sömürü, baskı ve şiddetin son bulduğu, eşitlik, özgürlük ve barış içerisinde bir yaşam dileğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü gönülden kutluyorum."