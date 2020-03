8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne doğru

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İlhan, mesajında, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününün, kadınların siyasi, sosyal, ekonomik alandaki ilerleyiş ve başarılarının kutlandığı uluslararası bir gün olduğunu anımsattı.

Kadınların hayatın birçok noktasında haksızlık, şiddet ve istismara maruz kaldığını hatırlatan İlhan, "Seslerini her alanda duyurmaya çalışan kadınların, haklı mücadeleleri desteklenmelidir. Çağdaş ve medeni bir toplum olmanın en önemli gereği cinsiyet ayrımcılığının ortadan kalkmış olması ve yaşamın her alanında kadınların da söz sahibi olmalarıdır. Kadınlara karşı yapılan haksızlıkların, şiddet ve istismarın ortadan kalkıp son bulması umuduyla 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Ekicioğlu ise 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü, neredeyse her gün yaşanan kadına yönelik şiddet olayları ve kadınların toplumsal hayat içerisinde yaşadığı çeşitli mağduriyetlerin gölgesinde kutladıklarını belirtti.

Kadına değer vermeyen, kadını geriye iten toplumların hala gelişemediğini ve asla gelişemeyeceğini vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ileri görüşlülüğü sayesinde dünyanın birçok ülkesinde bile olmayan haklar kadınlarımıza tanınmıştır. Kadınlarımız, toplumsal, siyasal ve ekonomik hayatta üstlendikleri rollerle sadece ülkemizin gelişmesine omuz vermemişler, aynı zamanda dünya kadınlarına da örnek olmuşlardır. Kadınlarımızın toplumsal hayat içerisinde karşılaştıkları çeşitli mağduriyetlerle değil, başarılarıyla anılmasını temenni ediyorum."

