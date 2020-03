8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne doğru

Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve bazı sivil toplum kuruluşları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Vali Recep Soytürk, mesajında, ülkenin gelişmesinde ve ilerlemesinde büyük emekleri olan kadınların, toplumsal ve ekonomik yaşamdaki gelişmelerin en temel öğesi olduğunu belirtti.Bu manada Türk kadınının toplumun yapısını güçlendirip, şekillendirerek, aile birliğinin en önemli unsuru, özverinin ve sevginin kaynağı olduğunu ifade eden Soytürk, şunları aktardı:"8 Mart 1977'de Birleşmiş Milletler tarafından kadınlara ekonomik ve sosyal alanda eşit hakların tanınmasının onaylanmasından bu yana 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, tüm dünyada kadınların eşitlik, refah ve daha huzurlu yaşam özlemlerini dile getirdikleri dayanışma günü olarak kutlanmaktadır. Devletimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 'Ey kahraman Türk kadını, sen omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. Kadınlarımız, savaş hayatında, tarım hayatında, maişet hayatında erkeklerimizle, yarım adım geride kalmayarak yürüdüler" demek suretiyle toplum içinde kadınlarımızın önemine değinmiş ve Türk kadınını birçok dünya devletinden önce medeni ve siyasi haklarına kavuşturarak kadınlara verdiği önemi ve değeri göstermiştir."Milletvekili Dülger de mesajında, toplumun temel taşı olan ailenin temel taşının kadın olduğunu vurguladı.Varlıklarıyla hayatın her alanında fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınların huzurlu, mutlu ve sağlıklı toplumların teminatı olduğunu belirten Dülger, şunları kaydetti:"Kadınlarımız her daim zarafetleri, fedakarlıkları, yüksek duygusal zekaları, nezaketleri ve letafetleriyle toplumumuzun kurucu ve denge unsuru olmuşlardır. Kadının gerçek alanı hayatın kendisidir, sevgidir ve erdemdir. Bunun için de gerektiği şekilde desteklenmesi ve bu anlamda kadınlarımıza hak ettikleri değerin verilmesi gerekmektedir. Bunu yapan toplumların hak ettiği şekilde yükseleceği inkar edilemez bir gerçektir. Kadına verilen değer, gösterilen nezaket, bir lütuf ve ihsan değil, insan olmanın gerektirdiği bir görevdir."Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut da toplumların zaman içerisinde yeni umutlar, yeni yaşamlar ve yeni dünyalar kurduğunu hatırlatarak, "Geçmişte yaşanan tecrübeler ve günlük yaşamın getirdiklerini yarınlara nakşeden ve nesilden nesile ulaşmasını sağlayanların en önemli rolü kadınlarımızındır. Kadınların başarıları ile konuşulduğu ve değer gördüğü nice Kadınlar Günü'nü kutlamak ümidiyle bütün kadınlarımızın günlerini kutluyorum." ifadelerini kullandı.Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun da aile birliğinin sağlanmasında en önemli görevi üstlenen kadınların sadece bu özellikleriyle bile her türlü takdire şayan olduklarını belirterek, "Merhametin, sevginin, şefkatin ve özverinin simgesi olan ve bunları hiçbir karşılık beklemeden yapan kadınlarımızın bu anlamlı gününü kutluyorum." açıklamasında bulundu.Kilis Kardelenler Akademi Dernek Başkanı Baran Şeker de sevgi ve merhamet timsali olan kadınların yılın sadece belirli gün ve haftasında değil, her zaman hatırlanması gerektiğini belirtti.8 Mart'ın vatanı, milleti ve ailesi için büyük çabalar sarf ederek gelecek nesilleri yetiştiren kadınların günü olduğuna işaret eden Şeker, "Ailenin en önemli unsuru olan kadınlarımız, annelikte olduğu gibi yaşamın her alanında önemli görevler üstlenerek toplumun yapısını güçlendirip olumlu yönde şekillendirmektedir." ifadesini kullandı.Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir de hayatın her alanında fedakarlık ve duyarlılığın sembolü olan kadınların yetiştirdikleri nesillerin geleceğin şekillenmesinde önemli roller üstlendiğini dile getirdi.Kadınların Türk İslam medeniyetinin inşasında en az erkekler kadar emeği olduğuna işaret eden Özdemir, "İstiklal Savaşı'nda vatanımızın bağımsızlığı için erkeğiyle birlikte cepheden cepheye koşan Türk kadını hakkında devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Dünyada hiçbir milletin kadını, ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluş ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar hizmet gösterdim, diyemez.' şeklindeki sözleriyle kahraman kadınlarımıza verdiği değeri ve önemi vurgulamıştır. Ülkemizin gelişmesinde ve çağdaşlaşmasında büyük emekleri olan kadınlarımız, toplumsal ve ekonomik yaşamdaki gelişmelerin en temel öğesidir." açıklamasında bulundu.Kilis Kuyumcular Odası Başkanı Zafer Bilik de doğumdan ölüme yaşamın her anında varlıklarıyla onur veren kadınların sadece bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini belirterek, "İhtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakar kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.