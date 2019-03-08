8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Aile İçi İletişim Eğitimi Düzenledi

Kaynak: İHA

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 'Aile İçi İletişim Eğitimi' düzenledi.ATSO'da düzenlenen eğitime ATSO Başkanı Mustafa Uslu, Meclis Başkanı Abdulgani Bereket, Başkan Yardımcıları Mehmet Emin Güleş, Ahmet Metin Günay, Yönetim Kurulu üyesi Abdurrahman Yargucı, Adıyaman Genç Kuşak Girişimci Kadınlar ve İstihdam Derneği Başkanı Birsen Günay, TOBB Adıyaman Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Ahmet Yolcu, TOBB Adıyaman Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Ayşe Gül, ATSO üyeleri, siyasi partilerin kadın kolları başkanları ve bayanlar katıldı.Eğitim öncesinde ATSO Başkanı Mustafa Uslu ve Meclis Başkanı Abdulgani Bereket kadınlara gül dağıtarak kadınların 'Kadınlar Günü'nü kutladı.Eğitimin açılış konuşmasını yapan ATSO Başkanı Mustafa Uslu, mensubu olduğumuz dinin kadına verdiği öneme dikkat çekerek, "Öncelikle 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüzü tebrik ediyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar günü çok anlamlı bir gün. Kadınları sadece 8 Mart'ta hatırlamayalım. Diğer günlerde de kadınları 8 Mart'ta olduğu gibi hatırlamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kadın annedir, kadının elinde şefkat vardır. Mensubu olduğumuz kültür 'Cennet kadınların ayağı altındadır' demiştir. Bu nedenle birkaç hususa değinmek istiyorum. Kadınla ilgili geldiğimiz noktaya baktığımızda hakikaten içler acısı bir süreci yaşıyoruz. Gün yoktur ki kadına şiddet olayı olmasın. Bugün ülkemizde ve Adıyaman'ımızda boşanmalara bakıyoruz çok fazla. Evlilikler uzun sürmüyor. Ailenin ne demek bunu gençlere aşılamamız lazım. Çocuklarımızı eğitirken mutlaka bu yöne kanalize etmeliyiz" dedi.Daha sonra İletişim Koçu ve Eğitim Uzmanı Gülüz Bozdemir, tarafından çiftler arasındaki iletişimi kuvvetlendirmek için neler yapılması gerektiği konusunda sunum yapıldı. - ADIYAMAN