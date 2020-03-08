8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun
Dugout, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'de, cinsiyet eşitliğinin hakim olduğu bir dünya yaratmak adına önemli bir mesaj vermek için dünyanın çeşitli liglerinden 18 takımla bir araya geldi.
08.03.2020 12:21
Dugout, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'de, cinsiyet eşitliğinin hakim olduğu bir dünya yaratmak adına önemli bir mesaj vermek için dünyanın çeşitli liglerinden 18 takımla bir araya geldi.
Kaynak: Dugout
Haberin Videosu :8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Spor
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