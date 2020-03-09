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8 MART: İzmir'de yaşıyor ama İzmir'i göremiyor

Kentlerde yaşayan birçok kadın kent imkanlarına ulaşmakta zorluk çekiyor.

09.03.2020 09:47 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:47
Kentlerde yaşayan birçok kadın kent imkanlarına ulaşmakta zorluk çekiyor. Medyada temsil düzeyi zayıf olan gecekondulu kadınların gündelik hayatlarından, kentte yaşadıklarından kesitler paylaştığımız serinin ilk bölümünde, Gülsüm Bayar'ın hikayesini izliyoruz. 8 MART: İzmir'de yaşıyor ama İzmir'i göremiyor

Kaynak: DailyMotion.com

Etiketler : Güncel
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