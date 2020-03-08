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8 Mart Pazar DHA Spor Gündemi

Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar: 2020 ve 2024 Olimpiyatları'na tam takım katılmanın hesaplarını yapıyoruz"TOHM, Türkiye'de sporun altyapılarını geliştirebilecek en önemli ve en güçlü projelerden biri""2020 yılının ilk gününden bugüne kadar yaklaşık 50'ye yakın Türkiye...

08.03.2020 09:33
8 Mart Pazar DHA Spor Gündemi

Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar: 2020 ve 2024 Olimpiyatları'na tam takım katılmanın hesaplarını yapıyoruz

"TOHM, Türkiye 'de sporun altyapılarını geliştirebilecek en önemli ve en güçlü projelerden biri"

"2020 yılının ilk gününden bugüne kadar yaklaşık 50'ye yakın Türkiye rekoru kırıldı"

"Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşı olmuş hiçbir insana bizim 'devşirme' deme hakkımız yok"

"Koronavirüs'ten en az nasıl etkilenebilirizin yolunu bulmaya çalışıyoruz"

SÜPER LİG

13.30 Kasımpaşa - Hes Kablo Kayserispor

16.00 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor

19.00 Demir Grup Sivasspor - Galatasaray

BEŞİKTAŞ

Siyah beyazlılar günü izinli geçirecek.

TFF 1'İNCİ LİG

16.30 Akhisarspor - Osmanlıspor

19.00 Altınordu - Cesar Grup Ümraniyespor

TFF 2 VE 3'ÜNCÜ LİGLER

İki ligde de 27'nci hafta karşılaşmaları oynanacak.

BASKETBOL

ING Basketbol Süper Ligi

13.00 Teksüt Bandırma - Sigortam.net İTÜ Basket

15.15 Beşiktaş Sompo Sigorta - Fenerbahçe Beko

17.30 TOFAŞ - Meksa Yatırım Afyon Belediyespor

17.30 Darüşşafaka Tekfen - Galatasaray Doğa Sigorta

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi

15.00 Karayolları - Nilüfer Belediyespor

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor - Türk Hava Yolları

15.00 Fenerbahçe Opet - PTT

18.30 Eczacıbaşı VitrA - Atlasglobal Yeşilyurt

19.00 Galatasaray HDI Sigorta - VakıfBank

ATLETİZM

09.00 İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği "İstanbul'u Koşuyorum Kadınlar Günü Etabı" yapılacak.

AVRUPA'DAN FUTBOL

16.00 Real Valladolid - Athletic Bilbao (Enes Ünal)

16.30 Feyenoord - Willem II (Oğuzhan Özyakup, Orkun Kökçü)

17.00 Milan - Genoa (Hakan Çalhanoğlu)

18.00 Kopenhag - Horsens (Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)

18.00 Levante - Granada (İsmail Köybaşı)

19.00 Slavia Prag - Sparta Prag (Semih Kaya)

20.00 Mainz 05 - Fortuna Düsseldorf (Kaan Ayhan, Kenan Karaman)

22.45 Juventus - Inter (Merih Demiral*)

23.00 Lille - Lyon (Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı*)


Kaynak: DHA

Etiketler : Fatih Çintimar, Türkiye, Spor
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