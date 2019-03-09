'8 Mart' Sporla Daha Anlam Kazandı

Bursa'da yaşayan tüm vatandaşlara sporu sevdirme ve sportif aktivitelerinin daha da yaygınlaşması adına faaliyetlerini sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle Hüdavendigar Kent Parkı Tenis Kortları'nda kadınlara özel okçuluk etkinliği düzenledi. Okçuluk sporunu ok atarak deneyimleyen ve keyifli anlar yaşayan kadınlara, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Sevil Göksel Şen ile Bursa milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Vildan Yılmaz Gürel de eşlik etti. Kadınların sportif faaliyetlerde daha fazla yer almasını istediklerini belirten Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Sevil Göksel Şen, kadının toplumun yansıması olduğunu söyledi. Geleneksel sporların kimliğin bir parçası olduğunu söyleyen Şen, "Kadınların sportif etkinliklerde daha fazla yer almasını sağlamayı amaçlıyoruz. Kadın toplumun temel taşı, ilk öğretmenidir. Atalarımızdan miras kalan geleneksel spor dallarımız sadece bir spor branşı değil aynı zamanda bir kültürü barındırır. Binlerce yıl öncesinden bugünlere kadar gelen geleneksel spor oyunlarımız, inançlarımızla örf ve adetlerimizle şekillenip kimliğimizin bir parçası olmuştur. Okçuluk da bu manada önemli değerlerimizden biridir. Okçuluk ruhun yansımasıdır, kadın da toplumun yansımasıdır. Kadın güçlüyse toplum güçlüdür" dedi. Programın sonunda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Cihat Bay da etkinliğe katılan kadınlara çiçek verdi.

Yüzme yarışması nefes kesti

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, Mihraplı Yüzme Havuzu'nda 'Kadınlar Yüzme Yarışması'nı gerçekleştirdi. 100'e yakın yarışmacının katıldığı turnuvada kıyasıya rekabet yaşandı. Katılımcıların tümüne sertifika ile havlu ve fular hediye edildi. Yarışmada 6 farklı kategoride dereceye giren toplam 18 yarışmacıya madalya verilirken aynı zamanda, 1. olan yarışmacılara 3 aylık ücretsiz üyelik ile 250 TL hediye çeki, 2. olan yarışmacılara 3 aylık ücretsiz üyelik ile 1 kişilik Extrem Park Giriş Bileti, 3. olan yarışmacılara da 2 aylık ücretsiz üyelik hakkı verildi. Programda ayrıca, meme kanserinde erken teşhisin önemini hatırlatan bir de bilgilendirme yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün minik jimnastikçilerinin ve yüzme altyapı sporcularının gösterileri de izleyicilerden büyük alkış aldı.

Kaynak: Bültenler