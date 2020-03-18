8 Mart'ta Almanya'dan dönen HDP'li Meral Danış Beştaş, kendini karantinaya almadı Meclis'e gitti

Koronavirüse karşı önlem kapsamında yurt dışından dönenlerin 14 gün kendilerini karantinaya alması tavsiye edilirken HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, 8 Mart'ta Almanya 'dan dönmesine rağmen dün TBMM Genel Kurulu'nda çalışmalara katıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı uzmanlar yurt dışından Türkiye'ye dönenlerin kendilerini 14 gün karantinaya almasını tavsiye ediyor. Özellikle hastalığın pik yaptığı ülkelerden gelenler için bu durum daha zaruri bir hal alıyor. Ancak her türlü uyarıya rağmen buna uymayanlar da var.

HDP'Lİ VEKİL KARANTİNAYA GİRMEDİ

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da bunlardan biri. Son olarak 8 Mart'ta Almanya'da etkinliklere katılan Beştaş, ülkeye döndükten sonra evde karantina kararına uymadı. HDP'li isim ayrıca TBMM'ye giderek Genel Kurul'da çalışmalara katıldı.

MECLİS'TE TARTIŞILDI

Bu durum dün TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ile HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş arasında tartışıldı.

Tartışma Meclis tutanaklarına şöyle yansıdı:

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: Yeni göreve başlayan Sayın Grup Başkan Vekili Meral Danış Bektaş'a başarılar diliyorum ancak sosyal medyadan yaptığımız takipler çerçevesinde 8 Martta zannediyorum Almanya'dan döndüler ve normal şartlarda karantina süresi devam etmektedir. Bu noktada hassasiyet beklediğimizi de ifade ediyoruz, kendilerinin de aynı hassasiyete riayet edecekleri konusunda şüphemiz yoktur. Demek oluyor ki Hükûmetimiz -bırakınız bakanların gerekli tedbirler almayı- aşama aşama, adım adım her vatandaşımızın durumuyla ilgili de çalışmalar yürütmektedir. Bu anlamda hiç endişe edilmemesi gerektiğinin bir kez daha altını çiziyoruz. Korona bizim aldığımız tedbirlerden asla güçlü değildir. Bu bağlamda vatandaşlarımızın mesafelerine dikkat ederek, ellerini yıkamalarına -ki medeniyetimizin emridir, bu noktada çok iyi bir noktadayız- temizliğimize, tokalaşmamaya, sosyal mesafelere dikkat etmek suretiyle karantinaya ve evde kalma sürelerine de dikkat etmek suretiyle bunu en az hasarla, hatta hasarsız atlatacağımıza yürekten inanıyorum.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş: Öncelikle, Sayın Grup Başkan Vekillerine başarı dilekleri için çok teşekkür ederim, umarım birlikte güzel bir çalışma yürüteceğiz. Yalnız, ilk günden iktidar grubu, gerçekten, benim kişisel verilerimi açıklayacak kadar ileri gitti; bunu büyük bir talihsizlik olarak görüyorum. Öncelikle, kendilerine sormak istiyorum: 8 Marta kadar siz ne yaptınız acaba, testlerinizi yaptırdınız mı?

Bir de benim sağlık durumum ya da nasıl olduğum konusunda 82 milyona sanki hastaymışım gibi bir açıklama yapmasını çok talihsiz buluyorum. Bence Sağlık Bakanı da Sayın Grup Başkan Vekiline gerekli uyarıları yapmalı çünkü hassasiyet sebebiyle ili bile açıklamadılar, hâlâ çok sınırlı sayıda bilgi var, kamuoyu şeffaf bir açıklama bile görmedi. Temel taleplerimizden biri de şeffaflıktı.

Ayrıca, ben Almanya'ya gittim, doğru, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle. Gelişte havaalanında da gerekli kontroller yapıldı, hiçbir sıkıntım da yok, sağlığım gayet iyi. Eğer bir sıkıntı olsaydı, zaten kendi arkadaşlarımı ve toplumu asla tehlikeye düşürecek bir tutumda bulunmazdım. Yani bunu üzüntüyle karşıladığımı belirtmek isterim. Ayrıca, İstanbul seçimlerinde toplumun, yurttaşların, seçmenin bütün kişisel verilerini, böyle hallaç pamuğu gibi kamuoyuna yaymalarını da hatırlamadım diyemeyeceğim. Bir milletvekiline bile bunu yapıyorsa artık onu kamuoyunun takdirine bırakıyorum.