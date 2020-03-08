8 Mart'ta Devrekli kadınlara özel program düzenlendi
Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) İlçe Kadın Kolları "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle Devrekli kadınlara yönelik program düzenledi.
08.03.2020 17:42 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:42
Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) İlçe Kadın Kolları "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle Devrekli kadınlara yönelik program düzenledi.
Zonguldak'ın Devrek İlçesinde MHP Kadın Kolları Başkanlığı tarafından" 8 Mart Dünya Kadınlar Günü" münasebetiyle Devrekli kadınlara yönelik özel program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından davetlilere hitap eden Devrek MHP Kadın Kolları Başkanı Nursen Atar," Öncelikle kadın kolları başkanlığımız tarafından tertip edilen programımıza hepiniz hoş geldiniz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın kollarımız tarafından kadınlarımıza yönelik tamamen ücretsiz olarak bir program tertip ettik. Düzenlenen programımıza öncelikle şehitlerimiz ve ordumuz için Fetih suresi okuyarak başladık. Şu günlere özellikle Mehmetçiğimizin duaya çok ihtiyacı var. Program içinde sizlere çam sakızı çoban armağanı günün anısına çeşitli hediyeler ve ikramlarla umarız sizlere unutulmaz bir gün yaşatırız davetimize iştirak eden tüm misafirlerimize teşkilatım adına tekrar çok teşekkür ediyorum" diye konuştu
. - ZONGULDAK
Zonguldak'ın Devrek İlçesinde MHP Kadın Kolları Başkanlığı tarafından" 8 Mart Dünya Kadınlar Günü" münasebetiyle Devrekli kadınlara yönelik özel program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından davetlilere hitap eden Devrek MHP Kadın Kolları Başkanı Nursen Atar," Öncelikle kadın kolları başkanlığımız tarafından tertip edilen programımıza hepiniz hoş geldiniz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın kollarımız tarafından kadınlarımıza yönelik tamamen ücretsiz olarak bir program tertip ettik. Düzenlenen programımıza öncelikle şehitlerimiz ve ordumuz için Fetih suresi okuyarak başladık. Şu günlere özellikle Mehmetçiğimizin duaya çok ihtiyacı var. Program içinde sizlere çam sakızı çoban armağanı günün anısına çeşitli hediyeler ve ikramlarla umarız sizlere unutulmaz bir gün yaşatırız davetimize iştirak eden tüm misafirlerimize teşkilatım adına tekrar çok teşekkür ediyorum" diye konuştu
. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :8 Mart'ta Devrekli kadınlara özel program düzenlendi
Etiketler : Milliyetçi Hareket Partisi, Dünya Kadınlar Günü, MHP, Güncel
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