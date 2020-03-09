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8 Mart'ta kadınlara özel etkinlikler düzenlendi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü tüm dünyada çeşitli etkinlikler ile kutlanırken, bu özel gün için markalar da çeşitli çalışmalar yaptı.

09.03.2020 13:23 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:23
8 Mart'ta kadınlara özel etkinlikler düzenlendi
8 Mart Dünya Kadınlar Günü tüm dünyada çeşitli etkinlikler ile kutlanırken, bu özel gün için markalar da çeşitli çalışmalar yaptı. İstanbul 'da bulunan Venezia Mega Outlet alışveriş merkezi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için ziyaretçilerine karanfil dağıtırken ayrıca isteyen misafirlere Hint kınasıyla geçici dövme yapıldı.

Çocukları ile ziyarete gelen aileler için de ücretsiz çiçek dikim atölyeleri gerçekleştirildi. Anneleri ile saksılara çiçek diken küçük ziyaretçiler hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim yaşadı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, İstanbul, Güncel
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