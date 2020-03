8 Mart'ta kadınlara özel ve ücretsiz kahvaltı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Sarı Restaurant, 100 kadına ücretsiz kahvaltı verdi. Restoran, Head Chef Aziz Tanrıkulu ve profesyonel ekibinin hazırladığı kahvaltıyı kadın misafirlerine ücretsiz olarak sundu. Kahvaltıda organik zeytin, peynir, tereyağ, ev yapımı sağlıklı sucuk, sıkma portakal suyu, özel olarak harmanlanmış çay gibi birçok lezzeti gözler önüne serdi. Aziz Tanrıkulu'nun mutfak ekibindeki kadın çalışanlar da bu özel gün için yerlerini aldı.

AZİZ TANRIKULU: KADINLAR BİZİM HER ŞEYİMİZ

Head Chef Aziz Tanrıkulu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle 100 kadına ücretsiz kahvaltı etkinliği ve restoran hakkında ekip halinde çok çalıştıklarını belirterek "Kadınlarımızın ne kadar önemli olduğunu söylememiz bile gerek yok, kadınlar bizim her şeyimiz. Bugün onlar için, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için 100 kadınımıza ücretsiz kahvaltı vermek istedik ve şu an gördüğünüz gibi restoranımız dolu. Kahvaltımızın özelliklerinden bir tanesi de balından reçeline, peynirinden kaymağına tüm ürünlerin yüzde yüz organik olması. Aklınıza gelebilecek her ürünü doğal tedarik ediyoruz, bu yüzden de misafir memnuniyetini yüksek seviyede tutabiliyoruz. 28 çeşit kahvaltı ürün yelpazesiyle beraber misafirlerimize sunuyoruz. Herhangi bir maliyeti göz önünde bulundurmama mantığında yürüyoruz, sadece misafir memnuniyeti, restorandan mutlu bir şekilde ayrılmaları ve etrafındakilere bizi tavsiye etmesini istiyoruz. Gelecek sonraki misafirlere de aynı hizmeti, aynı standardı verebilmek için çalışıyor, savaşıyoruz. Yaklaşık 10 gündür açık bir restoranız, çok güzel bir ilgi ve potansiyel var. Ben de, ailem de, arkadaşlarım da, akrabalarım da aynı şekilde buraya kahvaltıya, öğlen ve akşam yemeklerine geliyoruz. Herkes çok memnun, daha iyisi olacağına inanıyor ve herkesi buraya bekliyoruz" dedi.

Özellikle hafta sonlarının misafirler tarafından daha çok tercih edildiğini dile getiren Tanrıkulu, "Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar çok yoğun bir ilgi var, rezervasyonlar hiç durmuyor. Özellikle akşam yemeğinde Chef Table'da oturup yemek yemek isteyen insanlar var, biz Sarı Restaurant olarak 4 farklı konseptte çalışıyoruz. Bu konseptler fine-dining yani Chef Table, Steak House, Dünya Mutfağı ve Gurme Sarı yani kasap şarküteri ürün yelpazesiyle genişlemekteyiz. Bu ne demek oluyor? Diyelim ki kahvaltıda yediğiniz zeytini çok beğendiniz, aşağıda Sarı Gurme'de bunu satın alıp götürebiliyorsunuz ya da akşam bir et yediniz, çok beğendiniz o eti akşam çıkarken satın alıp eve götürebiliyor ve hafta sonu ailenizle beraber güzel bir mangal yapıp yiyebiliyorsunuz. Bu standartlar ve imkanlar burada mevcut. İnsanlar artık iyi yemek yemeyi özledi, iyi yemek yemeyi, iyi servis hizmetini özledi. O yüzden biz de bütün her şeyi silerek yeni bir akım, yeni bir mutfak yaratmak istedik. Bu yeni nesil restoran demek oluyor, gördüğünüz gibi mutfağımız açık. Her şey hodri meydan, hata da benim hatam, başarı da. Bu yüzden böyle bir riske girip hep beraber açık mutfak kararı verdik. Açık mutfak çok güzel ama bir yandan da çok tehlikeli ve riskli. Ekip olarak, genel müdürlerimiz olsun, patronlarımız olsun, mutfak ekibi olsun bunun için çok çalıştık, bir yemek verdik. Emeklerimizin karşılığını fazlasıyla alacağımızı düşünüyoruz, tekrar hoş geldiniz" açıklamasında bulundu.

NURCAN AYDIN: ÇEVREMDEKİ KADINLARIN DA GÜÇLÜ VE MUTLU OLMASI İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM

Mutfak ekibinde yer alan ve soğuk bölümünde çalışan aşçı Nurcan Aydın , iş dünyasındaki kadınlar adına konuşarak "Şahsım adına çok mücadele ediyorum, çevremdeki kadınların da aynı şekilde güçlü ve mutlu olması için elimden geleni yapıyorum. Kadınların güçlü olması için bağımsız olması, yenilmemesi, mücadele etmesi gerekiyor. Kadının kendi bağımsızlığı gerçekten çok önemli, bağımsız ve güçlü olursa gerçekten mutlu olabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

SİBEL YILMAZ: BÖYLE BİR ETKİNLİĞİN İÇİNDE OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLU HİSSEDİYORUM

Restoran görevlisi Sibel Yılmaz ise günün anlam ve önemine ilişkin, "Böyle bir etkinliğin içinde olduğum için çok mutlu hissediyorum, özellikle Sarı Restaurant'ın böyle bir etkinliğe özen göstermesi beni daha çok mutlu ediyor. Böyle bir yerde çalışmak çok güzel bir duygu, bunun gibi etkinliklerde bulunmak çok güzel. Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" ifadelerinde bulundu.

KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİĞİNE KATILIM ÜST SEVİYEDE

8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle SARI Restaurant'ta düzenlenen özel kahvaltı etkinliğine ilgi yoğun oldu. Etkinliğe aileleri ve yakınlarıyla katılan kadınların yanı sıra erkek misafirlerin de kutlama amacıyla katıldığı görüldü. Misafirlerin etkinlikle alakalı yorumları pozitif olurken bir misafir güne dair düşüncelerini "Öncelikle tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Burada dün çekilişi gerçekleşmiş çok güzel bir etkinlik var. Mekan yeni açıldı, hayırlı olsun, takipteyiz. Biz de internet vasıtasıyla geldik, bugün de ilk günümüzdü. Hem güzel bir günde gelmiş olduk, hem de kadınlara özel yapmış olduğunuz etkinlikten dolayı da ayrıca mutluluk duyduk. Lezzetleri çok güzel, çok hoşumuza gitti, hala da devam ediyoruz. Kadınların çalışması taraftarıyım, bence her kadının kendi yetkinlik alanına göre çalışması gerekiyor. Çalışmalarını isterim, kendi haklarını savunmalarını, kendi özgürlüklerini kazanmalarını isterim" sözleriyle dile getirdi. Bu tarz anlamlı etkinliklerin duyurulması gerektiğini savunan başka bir misafir ise anlamlı günle ilgili "Herkesin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Bence herkes böyle duyarlı olmalı, çok güzel bir etkinlik, mekan işletme sahibini tebrik ederim. Böyle etkinlikler duyurulmalı ki herkes bir şekilde buna katkı sağlaması gerektiğini bilmeli. Böyle şeylerin sosyal medyada olsun, başka mecralarda olsun duyurulması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Restorandan detaylar

-Aziz Tanrıkulu'nun açıklamaları

-Nurcan Aydın'ın açıklamaları

-Sibel Yılmaz'ın Açıklamaları

-Misafirlerin duygu ve düşünceleri

- İstanbul

Kaynak: DHA