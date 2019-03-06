8 Mart'ta Kadınlara Ücretsiz Ulaşım

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.<br><br>Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara belediyeye ait toplu taşıma araçları kent merkezi ve ilçelere ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde belediye araçlarının tamamının kadınlara ücretsiz ulaşım hizmeti vereceğini bildirdi. Açıklamada, belediyeye ait toplu taşıma araçlarının ilçelerde de kadınlara hizmet vereceği belirtildi. - DİYARBAKIR