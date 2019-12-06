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8 metreden düşen Rus kadın jimnastikçi bir daha yürüyemeyebilir

Letonya'da düzenlenen İkinci Uluslararası Hava Atletizm Şampiyonası'nda, hava jimnastiği gösterisi sırasında metrelerce yükseklikten boynunun üzerine düşen Rus atlet için kaldırıldığı hastaneden yapılan açıklamada, tedavisinin 1 yıldan fazla sürebileceği ve bir daha yürüyememe ihtimalinin...

06.12.2019 13:01 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:018 metreden düşen Rus kadın jimnastikçi bir daha yürüyemeyebilir

'da düzenlenen İkinci Uluslararası Hava Atletizm Şampiyonası'nda, hava jimnastiği gösterisi sırasında metrelerce yükseklikten boynunun üzerine düşen Rus atlet için kaldırıldığı hastaneden yapılan açıklamada, tedavisinin 1 yıldan fazla sürebileceği ve bir daha yürüyememe ihtimalinin olduğu belirtildi.

Rus atlet Evgenia Asanova (30), Letonya'nın başkenti 'da düzenlenen İkinci Uluslararası Hava Atletizm Şampiyonası'nda, hava jimnastiği gösterisi sırasında, kendisi taşıyan güvenlik halatının doğru bağlanmaması nedeniyle 8 metreden boynunun üzerine düştü. İki omurga kemiğini kıran ve geçirdiği omurilik ameliyatının ardından Moskova'da tedavi altına alınan Asanova'nın bir daha yürüyememe ihtimali olduğu belirtiliyor.

ORGANİZASYONUN YAPILDIĞI BİNADA AMBULANS VE DOKTOR YOKTU

Rus medyası, organizasyonun yapıldığı binada bir ambulansın ya da doktorun bulunmadığını duyurdu. Yapılan incelemeler sonucunda, Asanova'yı taşıması için kurulan güvenlik halatının da doğru bir şekilde bağlanmadığı bilgisi paylaşıldı. Öte yandan, olası sakatlanmalar için binada bulunan hemşirenin de Asanova'ya gerekli müdahaleyi yapamadığı belirtildi.

ANTRENÖR, ORGANİZASYONU SUÇLADI

Halatın doğru bağlanmaması ve sporcuların bulunduğu binada bir doktorun ya da ambulansın bulunmaması sebebiyle Asanova'nın antrenörü, organizasyonu suçladı. Öte yandan, Rus atletin tedavisinin 1 yıldan fazla sürebileceği açıklandı.

"YATAKTAN KALKAMAYIŞIMIN 10'UNCU GÜNÜ"

Rus atlet Asanova, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yataktan çıkamayışımın 10'uncu günündeyim. Sanırım bazı şeyler istediğiniz gibi olmuyor. Bunu kabullenmek gerek" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Atletin gösterisinden görüntü

-Atletin düşme anı

-Yardıma koşanlar

-Atletin hastaneden fotoğrafları

-Omurilik ameliyatı olan atletin yara izi (Mozaikli)



Letonya, Riga, Güncel

Kaynak: DHA

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