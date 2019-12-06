Haberler » Güncel » 8 metreden düşen rus kadın jimnastikçi bir daha yürüyemeyebilir - Haber

8 metreden düşen rus kadın jimnastikçi bir daha yürüyemeyebilir

8 metreden düşen Rus kadın jimnastikçi bir daha yürüyemeyebilirVahdet AYAZ, (DHA)- Letonya'da düzenlenen İkinci Uluslararası Hava Atletizm Şampiyonası'nda, hava jimnastiği gösterisi sırasında metrelerce yükseklikten boynunun üzerine düşen Rus atlet için kaldırıldığı hastaneden yapılan...

06.12.2019 13:23 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:26
8 metreden düşen Rus kadın jimnastikçi bir daha yürüyemeyebilir
Vahdet AYAZ, (DHA)- 'da düzenlenen İkinci Uluslararası Hava Atletizm Şampiyonası'nda, hava jimnastiği gösterisi sırasında metrelerce yükseklikten boynunun üzerine düşen Rus atlet için kaldırıldığı hastaneden yapılan açıklamada, tedavisinin 1 yıldan fazla sürebileceği ve bir daha yürüyememe ihtimalinin olduğu belirtildi.
Rus atlet Evgenia Asanova (30), Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen İkinci Uluslararası Hava Atletizm Şampiyonası'nda, hava jimnastiği gösterisi sırasında, kendisi taşıyan güvenlik halatının doğru bağlanmaması nedeniyle 8 metreden boynunun üzerine düştü. İki omurga kemiğini kıran ve geçirdiği omurilik ameliyatının ardından Moskova'da tedavi altına alınan Asanova'nın bir daha yürüyememe ihtimali olduğu belirtiliyor.
ORGANİZASYONUN YAPILDIĞI BİNADA AMBULANS VE DOKTOR YOKTU
Rus medyası, organizasyonun yapıldığı binada bir ambulansın ya da doktorun bulunmadığını duyurdu. Yapılan incelemeler sonucunda, Asanova'yı taşıması için kurulan güvenlik halatının da doğru bir şekilde bağlanmadığı bilgisi paylaşıldı. Öte yandan, olası sakatlanmalar için binada bulunan hemşirenin de Asanova'ya gerekli müdahaleyi yapamadığı belirtildi.
ANTRENÖR, ORGANİZASYONU SUÇLADI
Halatın doğru bağlanmaması ve sporcuların bulunduğu binada bir doktorun ya da ambulansın bulunmaması sebebiyle Asanova'nın antrenörü, organizasyonu suçladı. Öte yandan, Rus atletin tedavisinin 1 yıldan fazla sürebileceği açıklandı.
YATAKTAN KALKAMAYIŞIMIN 10'UNCU GÜNÜ
Rus atlet Asanova, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yataktan çıkamayışımın 10'uncu günündeyim. Sanırım bazı şeyler istediğiniz gibi olmuyor. Bunu kabullenmek gerek ifadelerini kullandı.
8 metreden düşen rus kadın jimnastikçi bir daha yürüyemeyebilir

Letonya, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:25 Ceren'in okulunda anma töreni, arkadaşları gözyaşlarına boğuldu-3 - Haber
14:25 Albayrak: Dördüncü çeyrekte koyduğumuz yüzde 5 hedefini yakalayacağız - Haber
14:24 Antalya-kapkaç şüphelileri tutuklandı - Haber
14:24 Troya müzesi, 'avrupa yılın müzesi ödülleri'nde finala kaldı - Haber
14:24 Antalya tarihi hamamı korumak için etrafını çitle çeviren belediye 7 milyon tazminat ödeyecek - Haber
13:22 Son dakika: Selahattin Demirtaş'ın anne ve babasının da içinde bulunduğu araç kaza yaptı - Haber
12:40 İnsansız kara aracı göreve hazır - Haber
12:37 Ermeni TV kanalından skandal ifadeler: Türk şehirlerini Ermenistan toğrağı olarak gösterdiler - Haber
12:10 İranlı mimar, Atatürk sevgisini resimlerine yansıtıyor - Haber
11:55 Kız öğrencilerinin pantolon boyunu ölçtüğü iddia edilen okul müdürü açığa alındı - Haber
6.12.2019 14:31:59