8 milyon dolarlık bağışla gündeme gelen Kızılay'da bu kez cinsel istismar skandalı!

Başkentgaz'ın Kızılay 'a, Kızılay'ın da Ensar Vakfı'na yaklaşık 8 milyon dolar aktarmasının yankıları sürerken, büyük bir skandal patlak verdi. 2010 yılında Türk Kızılay Beypazarı Şube Başkanlığı'na seçilen Ahmet Kavas, şikâyet üzerine gözaltına alındı. Konuyla ilgili açıklama yapan Kızılay, söz konusu suçun hiçbir şekilde affedilemez olduğunu belirterek söz konusu kişinin görevine son verildiğini söyledi.

Ahmet Kavas'ın 19 yaşındaki bir erkek çocuğunu 5 yıl boyunca istismar ettiği gelen bilgiler arasında yer alırken, söz konusu kişinin ailesinin maddi durumu yetersiz olduğu için 14 yaşından beri Beypazarı Müftülüğü'ne bağlı resmi kuran kursunda yatılı kalmaya başladığı öğrenildi.

SİNCAN CEZAEVİ'NE GÖNDERİLDİ

İddiaya göre Kavas, beş yıl boyunca erkek çocuğa cinsel istismarda bulundu. 19 yaşına gelen ve artık yaşadıklarına dayanamayan mağdur, konuyu açığa çıkarmaya karar verdi. Odaya gizli kamera yerleştirdi. Çektiği görüntüleri savcılığa verdi. Süratle yürütülen soruşturma sonunda Ahmet Kavas önceki gün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi.

KIZILAY'DAN AÇIKLAMA

Kızılay, bu gelişmeler doğrultusunda resmi bir açıklama yaparak söz konusu suçun affedilemez ve insanlık dışı olduğunu söyledi. Ahmet Kavas'ın görevden alınarak hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu belirtildi.

Kızılay'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"2010 tarihinde Türk Kızılay Beypazarı Şube Başkanlığı'na seçilen 2018 yılında Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla şubesi kapatılarak faaliyetlerine temsilcilik düzeyine düşürülen Ahmet Kavas'ın yüz kızartıcı bir suça karıştığı bilgisi alınmış anında görevine son verilerek hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

Hiçbir şekilde affedilemez bu insanlık dışı olaydaki failin en ağır şekilde cezalandırılması için yasal süreci de yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız."

8 MİLYON DOLARLIK BAĞIŞ

Ankara'da belediye şirketi olarak kurulan ve sonra özelleştirilen Başkent Gaz'ın şartlı olarak Kızılay'a 8 milyon dolarlık bağış yaptığı ortaya çıkmıştı. Başkent Gaz, paranın 75 bin dolarını Kızılay'ın almasını, kalan 7 milyon 925 bin dolarını da Ensar Vakfı'na yurt inşaatı yapılması için transfer etmesini şart koşmuştu. Kızılay Başkanı Kerem Kınık, katıldığı bir TV programında bağış haberlerinin sorulması üzerine "Vergi kaçırmak başka, vergiden kaçınmak başka" ifadelerini kullanmıştı.

Ensar Vakfı'ndan bağış haberleriyle ilgili yapılan açıklamada söz konusu para ile ABD'de bir arsa satın alınarak öğrenci yurdunun yapımına başlandığı ifade edildi. Ensar Vakfı, yurdun FETÖ ile mücadele kapsamında inşa edildiğini söyledi.