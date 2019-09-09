8 milyon TL'ye satılan dünyanın en pahalı güvercinine rakip geliyor

Belçika'da 6 ay önce bir açık artırmada satışa çıkarılan güvercin Armando, 1.2 milyon Euro'ya (8 milyon TL) bir Çinli tarafından alınmıştı. Erkek Flaman cinsi Armando, dünyanın en pahalı güvercini olmuştu.

ŞAMPİYONLUKLARI VAR

5 yaşındaki Armando, uzun mesafe yarışlarındaki şampiyonluğu nedeniyle özel bir güvercindi. Armando'yu Belçikalı Joel Verschoot (64) yetiştirmişti. Verschoot, milyonlarını alıp emekliliğin keyfini çıkarmak yerine Armando'nun rakiplerini yetiştirmeye başladığını açıkladı.

GÜVERCİN TERBİYECİSİ OLARAK ANILIYOR

Armando'nun dişi ve erkek yavrusunu uzun mesafe yarışları için günde 10 saat eğitiyor. Yavrularının Armando'nun rekorunu kıracağını söyleyen ve 300 posta güvercini yetiştiren Verschoot, Armando sayesinde Avrupa'daki en iyi güvercin terbiyecisi olarak anılmaya başlandı.

SAATTE 80 KM HIZ

Verschoot, güvercinleri saatte 80 km hızla uçurmanın püf noktasını şöyle açıkladı: "Dişi ve erkek güvercinleri iki hafta boyunca ayrı yerlere koyuyorum. Sonra aşk hasretiyle hızlanıyorlar."