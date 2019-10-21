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8. Minex Fuarı açılıyor

İZFAŞ tarafından iki yılda bir düzenlenen 8. Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı'nın (Minex Fuarı) 23 Ekim'de Fuar İzmir'de kapılarını açacağı bildirildi.

21.10.2019 11:348. Minex Fuarı açılıyor
İZFAŞ tarafından iki yılda bir düzenlenen 8. Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı'nın (Minex Fuarı) 23 Ekim'de Fuar İzmir'de kapılarını açacağı bildirildi.
İZFAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, fuara, ABD, Almanya, Rusya, İngiltere ve Çin başta olmak üzere, 20'nin üzerinde ülkeden sektör temsilcilerinin katılımı bekleniyor.
Yerli yabancı birçok sektör temsilcisinin katılacağı fuarda, madencilik sektörüne ilişkin birçok yenliğe yer verileceği belirtildi.
Fuarın, 26 Ekim Cumartesi günü sona ereceği kaydedildi.

Madencilik, İzmir, Ekonomi

Kaynak: AA

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