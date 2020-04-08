8 Nisan Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

BEDAŞ düzenli olarak yürüttüğü planlı bakım, kesinti ve yatırım çalışmalarını koronavirüs nedeniyle erteledi. Detaylar haberimizde. İstanbul elektrik kesintileri durduruldu mu? İstanbul elektrik çalışmaları ertelendi mi? Elektrik planlı bakım ve kesim çalışmaları durduruldu. Sadece bazı ilçelerde kesim çalışmaları devam etmektedir. O ilçeler şu şekilde:

İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 08.04.2020 10:30 - 08.04.2020 14:30 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ANIL, AYÇA, BOYABAT, HUDUT, KESTANE sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah HUDUT sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2426844) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır(2426844)

İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 08.04.2020 10:30 - 08.04.2020 14:30 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BERRA, DEREBAŞI, HUDUT, ÖNDER sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah AKARCA, GÜNEY 2, HUDUT, PAPATYA, PORTAKAL, ÖNDER sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2427505) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 08.04.2020 12:30 - 08.04.2020 15:30 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah KEMER BOYU YOLU sk/ MİTHATPAŞA mah 1.IHLAMUR, 2.ERGUVAN, 2.NUR, 2.ÇİMEN, 3.SÜMBÜL, ABDULHAMİT HAN, AKÇA, DAVUTPAŞA, ERKAM, FIRIN, GÜLER, HASIR, KAKTÜS, KORU, KUMSU, MERSİN, SELANİK, SEZER, TAYFUN, ÇİÇEK, İKİ KEMER, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2428751) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 08.04.2020 20:00 - 09.04.2020 04:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÖKEVLER mah 2312., 529. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2425122) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 08.04.2020 13:00 - 08.04.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah ARDIÇ 1, ARZU, DAMLA, DEMET, DİCLE, TABYA, YASEMİN 1 sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2429700) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAKIRKÖY ilçesinde, 08.04.2020 09:00 - 08.04.2020 11:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah HATBOYU ÇIKIŞI sk/ SAKIZAĞACI mah CEVİZLİ YALI, HAVLUCULAR, TAYYARE MEYDANI, TAŞHAN, İSKELE, İSTANBUL sk/ YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ, TEYYARECİ FETHİ, YANIK SES, YENİ FIRIN, İSTANBUL sk/ bölgesinde, Yatırım Çalışması (2428272) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2428272)İSTANBUL - BAKIRKÖY ilçesinde, 08.04.2020 11:00 - 08.04.2020 13:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah HUBAN, REYHAN, İSTANBUL sk/ SAKIZAĞACI mah ASMALI SAKIZ, HEYET, MUHARRİR AHMET RASİM, YURT SAHİBİ, İSTANBUL sk/ YENİMAHALLE mah HAZIRLIK, MEKTEP ARKASI, İSTANBUL sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2428802) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 08.04.2020 09:00 - 08.04.2020 11:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2293., 2303., 2304., 2308., 2310. sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2424544) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2424544)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 08.04.2020 11:00 - 08.04.2020 13:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1150., 1151., 1160., 1161., HOCA AHMET YESEVİ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2424545) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.