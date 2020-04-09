Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkemizi de etkisi altına aldı. Vatandaşlar 8 Nisan koronavirüs Türkiye son durum, koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü, koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı gibi konuları merak ediyor. İşte resmi rakamlarla koronavirüs istatistikleri!

8 NİSAN TOPLAM TEST SAYISI

8 Nisan itibariyle toplam test sayısı 247.768 olarak gerçekleşti.

8 NİSAN KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI

8 Nisan itibariyle toplam koronavirüs vaka sayısı 38.226 olarak gerçekleşti.

8 NİSAN TOPLAM VEFAT SAYISI

8 Nisan itibariyle toplam vefat sayısı 812 olarak gerçekleşti.

8 NİSAN TOPLAM YOĞUN BAKIM SAYISI

8 Nisan itibariyle toplam yoğun bakım sayısı 1492 olarak gerçekleşti.

8 NİSAN TOPLAM ENTÜBE SAYISI

8 Nisan itibariyle toplam entübe sayısı 995 olarak gerçekleşti.

8 NİSAN İYİLEŞEN HASTA SAYISI

8 Nisan itibariyle iyileşen hasta sayısı 1846 olarak gerçekleşti.