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8 Nisan koronavirüs Türkiye son durum! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı!

Sağlık Bakanlığı Türkiye'de kaç koronavirüs vakası var, kaç ölüm var, iyileşen sayısı ve koronavirüs hakkında merak edilen diğer detayları web sitesinden açıklıyor. Peki, 8 Nisan koronavirüs Türkiye son durum, koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı!

09.04.2020 08:50 | Son Güncelleme: 09.04.2020 08:50
8 Nisan koronavirüs Türkiye son durum! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı!

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkemizi de etkisi altına aldı. Vatandaşlar 8 Nisan koronavirüs Türkiye son durum, koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü, koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı gibi konuları merak ediyor. İşte resmi rakamlarla koronavirüs istatistikleri!

8 NİSAN TOPLAM TEST SAYISI

8 Nisan itibariyle toplam test sayısı 247.768 olarak gerçekleşti.

8 NİSAN KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI

8 Nisan itibariyle toplam koronavirüs vaka sayısı 38.226 olarak gerçekleşti.

8 NİSAN TOPLAM VEFAT SAYISI

8 Nisan itibariyle toplam vefat sayısı 812 olarak gerçekleşti.

8 Nisan koronavirüs Türkiye son durum! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı!

8 NİSAN TOPLAM YOĞUN BAKIM SAYISI

8 Nisan itibariyle toplam yoğun bakım sayısı 1492 olarak gerçekleşti.

8 NİSAN TOPLAM ENTÜBE SAYISI

8 Nisan itibariyle toplam entübe sayısı 995 olarak gerçekleşti.

8 NİSAN İYİLEŞEN HASTA SAYISI

8 Nisan itibariyle iyileşen hasta sayısı 1846 olarak gerçekleşti.

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Gündem, Sağlık, Güncel
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