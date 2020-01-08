8 Ocak Çarşamba DHA Spor Gündemi

Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan Van'da 'yetenek taraması'
'Her Şehirde Atletizm Projesi' kapsamında 300 çocuğa ulaşıldı
Yetenekli bulunan çocuklar kampta eğitime alınacak
Çocuklar kampın ardından uygun branşlara yönlendirilecek
Federasyon Başkanı Fatih Çintimar: Milli takım altyapısını hazırlama hedefiyle yola çıktık
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica: Kimse ligde kaldığımızı garantilediğimizi düşünmesin
"Futbolu çok seven bir Cumhurbaşkanı var"
"Kafamız Menemenspor maçında, Fenerbahçe maçında değil"
"Türkiye'nin genç ve ateşli oyuncuları var"
"Çok zor bir ikinci yarı bekliyorum"
"3-4 transfer yapmalıyız"
"Türkiye'nin EURO 2020'de çok büyük şansı olduğuna inanıyorum"
"Türkiye'deki VAR'ı çözemedim"
MKE Ankaragücü'nün Arjantinli futbolcusu Oscar Scarione: Şu an yüzde yüz hazırım
"Basit goller yemememiz gerekiyor"
"Önemli olan maç içinde çözümler üretmek"
"Çok anlamlı 2 goldü"
"Patron eşim"
"Son 3 ayda, 3 farklı sakatlık yaşadım"
FIFA Kokartı takmaya hak kazanan Arda Kardeşler: VAR, faydalı bir sistem
"Özel hayatımızda çok fazla futbol konuşmuyoruz"
"Genç yaşta bu kokartı taktığım için mutluyum"
"Sadece gördüğümüzü çalıyoruz"
"Cüneyt ağabey dünyada bizim için öncü"
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Anadolu'dan şampiyon çıkması futbola renk katar
"Herhangi bir oyuncumuza gelen bir teklif yok"
"Erol Hoca görevini layıkıyla yapıyor"
"Önceki yıllara göre biraz daha rahatız"
"VAR sistemini iyi kullanmak lazım"
"Milli takım emin ellerde"
"Merih ile gurur duyuyorum"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor
Kulübü (İBBSK) Başkanı Fatih Keleş, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Hedefimiz; olimpiyatlarda kazanılan madalya sayısını artırmak" dedi.
**KULÜPLERİN KAMP VE ARA DÖNEM TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR**
FENERBAHÇE
11.00 Sarı lacivertli ekip hazırlıklarını sürdürecek.
13.45 Tolga Ciğerci, basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.
BEŞİKTAŞ
11.00 Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarına devam edecek.
17.00 Siyah beyazlılar, Antalya kampının ilk hazırlık maçını Macaristan ekibi Mezokovesd Zsory FC ile oynayacak.
GALATASARAY
Sarı kırmızılı takım, çift antrenmanla ikinci yarı hazırlıklarını sürdürecek.
TRABZONSPOR
14.30 Bordo mavililer, TFF 1'inci lig ekibi Bursaspor ile hazırlık maçı oynanacak.
BAŞAKŞEHİR
17.30 Turuncu lacivertlilerde devre arası çalışmaları devam edecek.
ALANYASPOR
17.00 Alanya ekibi, ikinci devre hazırlıkları kapsamında Tirana ile hazırlık maçında karşılaşacak.
BASKETBOL
7Days EuroCup
20.15 Darüşşafaka Tekfen - Dolomiti Energia
22.00 Monaco - Galatasaray Doğa Sigorta
FIBA Şampiyonlar Ligi
20.00 Türk Telekom - Lietkabelis
22.00 Brose Baskets Bamberg - Gaziantep Basketbol
FIBA Europe Cup
17.00 Bahçeşehir Koleji - Pınar Karşıyaka
FIBA Kadınlar EuroLeague
19.30 Fenerbahçe Öznur Kablo - Sopron Basket
21.30 Reyer Venezia - Çukurova Basketbol Kulübü
FIBA Kadınlar EuroCup
21.00 Polkowice - Botaş
VOLEYBOL
2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri
15.00 Hırvatistan - TÜRKİYE
18.00 Belçika - Almanya
21.30 Bulgaristan - Hollanda
GÜREŞ
11.00 Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu efsane güreşçi Yaşar Doğu için ölümünün 59'uncu yıl dönümünde Cebeci Asri Şehitlik Mezarlığı'nda anma töreni düzenlenecek.