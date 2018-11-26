26 Kasım 2018, 19:34
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8 Saat Ameliyat Masasında Kalan Kadının Tecavüze Uğradığı Ortaya Çıktı

8 Saat Ameliyat Masasında Kalan Kadının Tecavüze Uğradığı Ortaya Çıktı

Pakistan'da 35 yaşındaki bir kadın, hastanede sekiz saat süren ameliyat sırasında tecavüze uğradı. Polis, ameliyathane servisinde çalışan tüm çalışanlar hakkında soruşturma başlattı.

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatın ardından taburcu edilerek evine gönderilen kadın, tekrar rahatsızlanarak başka bir hastaneye gitti. Burada yapılan incelemelerde kadının ameliyat sırasında tecavüze uğradığı öğrenildi.

8 SAATLİK AMELİYATTA TECAVÜZE UĞRADI

Pakistan'da yaşanan skandal tecavüz olayı ülke gündemini sarstı. Rahatsızlığı nedeniyle sekiz saat süren ameliyat sonrası aynı gün içinde taburcu edilen kadın evine yollandı. Eve gelen kadın hasta cinsel organında aşırı derecede acı hissedip idrar yolunda kanma olunca kız kardeşi tarafından başka bir hastaneye götürldü. Hastanede kontrolleri yapılan kadının tecavüze uğradığı anlaşıldı.

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Pakistan polis yetkililerinde Ali Waseen Nasir, tıbbi soruşturmanın devam ettiğini ve tecavüz olayı ile ilgili numunelerin adli tıp kurumuna yollandığını söyledi. Pakistan Sağlık Bakanlığı ise olayı soruşturmaları için üç müfettiş görevlendirdiklerini açıkladı.

HASTANEDEN YALANLAMA GELDİ

Kadının tecavüze uğradığını hastanenin başhekimi, soruşturmada vediği ifadede kadına tecavüz edildiğine dair bir bulguya rastlanmadığını ve olayın bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını iddia ederek, kadının istediği üzerine numunelerin adli tıp kurumuna yollandığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Polis,Pakistan
26 Kasım 2018 Pazartesi 19:34



YORUMLAR (15)
CENGIZHAN: DÜNYADA EN İĞRENÇ OLAYLARIN YAŞANDIĞI ÜLKELER TOPLUMLAR NEDEN HEP MÜSLÜMAN ?
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MEHMET: yuh yuh yuh daha ne demek lazım. insanlığın çivisi çıkmamış kaybolmuş. ahlaksızlık almış gitmiş. Allah korkusu kalmamış. en kötüsü de bu. . .
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SUHEYLA: Kedidir kedi. . . !
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FAHD: çüşş
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HEDEF 2023 DURMAK YOK: ÖRNEK ALDIĞIMIZ TEK CAN YOBAZZ GERİCİ KARDEŞ ÜLKELERİMİZ PAKİSTAN AFGANİSTAN SOMALİ ETOPYA SUDAN VEDE ARAP ÜLKERİ UZUN ÇOBAN SENİNLE YOLA DEVAM HEDEF 2023 ŞERİAT ÜLKESİ ET BİZİ AB KİM??? MODERN LÄİK ATATÜRKÇÜ TÜRKİYE CUMHURİYETİ NEYİMİZE
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