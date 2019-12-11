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8. Sınıf öğrencileri dünyaca ünlü polisiye yazarı Ahmet Ümit'i heyecanlandırdı!

Polisiye roman denince akla gelen ilk isim olan Ahmet Ümit öğrencilerle hem sohbet etti,hem tecrübeleri anlattı hem de kitaplarını imzaladı.

11.12.2019 08:07 | Son Güncelleme: 11.12.2019 08:118. Sınıf öğrencileri dünyaca ünlü polisiye yazarı Ahmet Ümit'i heyecanlandırdı!

Çevre Koleji'nin 17. Kitap Şenliği kapsamında düzenlediği organizasyonda, çok sayıda öğrencinin katılımıyla gerçekleşen kitap şenliğinde Ahmet Ümit'e ve kitaplarına ilgi büyüktü.

8. Sınıf öğrencilerinin merakla sorduğu sorulara şaşırarak, büyük bir heyecanla yanıt veren Ahmet Ümit henüz yazım aşamasında olan yeni kitabından da bahsetti.

Kendisine ve kitaplarına gösterilen ilgiden oldukça memnun kalan ünlü yazar Ahmet Ümit, kitapların gençliğe yol göstereceğine, yazarak ve okuyarak kendimizi daha iyi anlayabileceğimizin altını çizdi. Çevre Koleji 17. Kitap Şenliği edebiyatımızın güçlü kalemleri ve ülkemizin önde gelen yayın evlerinin katılımıyla 9, 10 ve 11 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi.


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Kaynak: Bültenler

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