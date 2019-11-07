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8. sınıf öğrencisi kazada yaralandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde okuldan çıktıktan sonra yolun karşısına geçmekte olan 8. sınıf öğrencisi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

07.11.2019 16:25 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:30 8. sınıf öğrencisi kazada yaralandı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde okuldan çıktıktan sonra yolun karşısına geçmekte olan 8. sınıf öğrencisi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Dumlupınar Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur A. yönetimindeki 52 EJ 338 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 8. sınıf öğrenci Eşref Arda K.'ya(13) çarptı. Kazada yaralanan öğrenci olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ORDU

Fatsa, Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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