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8 suçtan aranan şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı

GAZİANTEP'te 8 suçtan aranan, ismi açıklanmayan şüpheli, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinden tespit edilip, yakalandı.

12.04.2020 10:33 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:33
8 suçtan aranan şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı

GAZİANTEP'te 8 suçtan aranan, ismi açıklanmayan şüpheli, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinden tespit edilip, yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gaziantep 'te, son 2 ay içinde, 5 iş yerinde hırsızlık olayı meydana geldi. İş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, ifadelerine başvurup, parmak izi incelemesi yaptı. İş yerlerinin güvenlik kameralarının kayıtlarını da tarayan polis, hırsızlık olaylarının aynı kişi tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Polis , kimliğini açıklanmadığı şüpheliyi adresine düzenlediği operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyette 3 ayrı 'güveni kötüye kullanma' suçundan da arandığı belirlenen şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Gaziantep, Polis, Güncel
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