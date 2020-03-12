8 terörist daha etkisiz hale getirildi
MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
12.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:00
MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi."
(İHA)
(İHA)
Kaynak: İHA
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