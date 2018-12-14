8 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Irak
'ın kuzeyinde; Haftanin, Zap ve Hakurk
bölgelerinde düzenlenen hava harekatında 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. TSK
'dan yapılan açıklamada; Haftanin, Zap ve Hakurt bölgelerinde 14 Aralık
2018 tarihinde düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınakların imha edildiği belirtilerek, "Üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 8 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi. - Ankara
Hakurk,Irak,Zap bölgesi,TSK
14 Aralık 2018 Cuma 16:31