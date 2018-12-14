14 Aralık 2018, 16:31
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8 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

8 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde; Haftanin, Zap ve Hakurk bölgelerinde düzenlenen hava harekatında 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde; Haftanin, Zap ve Hakurk bölgelerinde düzenlenen hava harekatında 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada; Haftanin, Zap ve Hakurt bölgelerinde 14 Aralık 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınakların imha edildiği belirtilerek, "Üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 8 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi. - Ankara Hakurk,Irak,Zap bölgesi,TSK
14 Aralık 2018 Cuma 16:31