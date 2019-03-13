8. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi Antalya'da Başladı

Akdeniz Üniversitesi ve Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen kongreye Tarım ve Orman Bakanlığı Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Daire Başkanı Dr. Bülent Sönmez, Akdeniz Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Abdullah Ünlü ile çok sayıda akademisyen, özel sektör temsilcisi ve ziraat mühendisi katıldı.

Bunun en başta gelen sebeplerinden birisi yanlış bitki besleme ve gübreleme uygulamasıdır. Üreticilerimiz toprak analizi yaptırmadan gübreleme yapıyor. Topraklarının hangi besin maddelerine ihtiyacı olduğunu bilmeksizin rastgele gübre atıyor. Bu da topraklarımızın haddinden fazla gübre almasıyla kirlenmesine, organik yapısının bozulmasına neden oluyor. Doğru ve etkin bir toprak ve bitki besleme için analize dayalı bir besleme yapılmalı. Böylece hem çevremi, toprağımız sağlıklı kalacak, hem de üreticimizin girdi maliyeti düşecektir." dedi.

Dört gün sürecek kongrede bitki besleme ve gübreleme konularında akademisyenler ve araştırmacılar tarafından yürütülen proje ve araştırma sonuçları katılımcılara sunulacak.

Kaynak: Bültenler