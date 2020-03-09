"8. Ulusal Resim Yarışması"na başvurular başladı
İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından düzenlenen "8. Ulusal Resim Yarışması"nın başvuruları alınmaya başlandı.
09.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:54
İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından düzenlenen "8. Ulusal Resim Yarışması"nın başvuruları alınmaya başlandı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında düzenlenen, "Opera ya da bale denince aklına ne geliyor?" konulu yarışmaya 7-11 yaş arası çocuklar katılabilecek.
Çocukların, opera ve bale sanatlarına ilgilerini arttırmak amacıyla düzenlenen yarışmaya katılacak çocukların resimleri, ressamlar tarafından değerlendirilecek.
Dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan resimler, 19 Nisan-19 Mayıs arasında Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Fuayesinde sergilenecek.
Denizbank'ın dereceye giren ilk üç öğrenciye tablet hediye edeceği yarışmada, iki mansiyon ödülü de sahiplerini bulacak. Ayrıca her yıl olduğu olduğu gibi birinci seçilen resim, gelecek senenin afişi olarak belirlenecek.
Yarışmaya 10 Nisan'a kadar başvurulabilecek.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında düzenlenen, "Opera ya da bale denince aklına ne geliyor?" konulu yarışmaya 7-11 yaş arası çocuklar katılabilecek.
Çocukların, opera ve bale sanatlarına ilgilerini arttırmak amacıyla düzenlenen yarışmaya katılacak çocukların resimleri, ressamlar tarafından değerlendirilecek.
Dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan resimler, 19 Nisan-19 Mayıs arasında Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Fuayesinde sergilenecek.
Denizbank'ın dereceye giren ilk üç öğrenciye tablet hediye edeceği yarışmada, iki mansiyon ödülü de sahiplerini bulacak. Ayrıca her yıl olduğu olduğu gibi birinci seçilen resim, gelecek senenin afişi olarak belirlenecek.
Yarışmaya 10 Nisan'a kadar başvurulabilecek.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :"8. Ulusal Resim Yarışması"na başvurular başladı
Manşet
Haberler
Güncel
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Güncel
Petrol fiyatlarındaki sert düşüş Suudi Arabistan, Rusya ve ABD'yi vuracak
Güncel
İYİ Parti'den istifa eden meclis üyeleri, AK Parti'ye geçiş yaptı
Güncel
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Güncel
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Güncel
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı
Güncel
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı
Güncel
Son Dakika: Rusya, petrol arzını artıran Suudi Arabistan'a aynı şekilde karşılık verecek