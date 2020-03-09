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"8. Ulusal Resim Yarışması"na başvurular başladı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından düzenlenen "8. Ulusal Resim Yarışması"nın başvuruları alınmaya başlandı.

09.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:54
İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından düzenlenen "8. Ulusal Resim Yarışması"nın başvuruları alınmaya başlandı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında düzenlenen, "Opera ya da bale denince aklına ne geliyor?" konulu yarışmaya 7-11 yaş arası çocuklar katılabilecek.
Çocukların, opera ve bale sanatlarına ilgilerini arttırmak amacıyla düzenlenen yarışmaya katılacak çocukların resimleri, ressamlar tarafından değerlendirilecek.
Dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan resimler, 19 Nisan-19 Mayıs arasında Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Fuayesinde sergilenecek.
Denizbank'ın dereceye giren ilk üç öğrenciye tablet hediye edeceği yarışmada, iki mansiyon ödülü de sahiplerini bulacak. Ayrıca her yıl olduğu olduğu gibi birinci seçilen resim, gelecek senenin afişi olarak belirlenecek.
Yarışmaya 10 Nisan'a kadar başvurulabilecek.

Kaynak: AA

Etiketler : İstanbul, Güncel
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