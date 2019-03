Kaynak: AA

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Çalışan kadınların sorunlarını ötelemeden, ıskalamadan, ihmal etmeden çözmemiz gerekiyor. Bunun ilk şartı örgütlenmekten, sendikalaşmaktan, sendikal mücadeleye dahil olmaktan geçiyor." dedi.Hak-İş tarafından bir otelde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "8. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması" programı düzenlendi.Arslan, bura yaptığı konuşmada, taşeron şirketlerden kadro alanların sorunlarının bulunduğunu, taşeron sisteminin iptalinden rahatsız olan çevreler olduğunu ifade etti.Taşeron şirketlerden kadro alan kamu çalışanlarına yapılan ayrımcılığı, haksızlığı, bilinçli yapılan yıldırma yaklaşımlarını kınadıklarını ifade eden Arslan, bunu gerçekleştirenlere gerekenin yapılmasını istediklerini dile getirdi.Arslan, "Eğer bunlar durdurulamazsa başta savcılıklar olmak üzere konuyu yargıya götürüp emek düşmanlarına, işçi düşmanlarına, kadro düşmanlarına gereğini gerektiği şekilde yapmamız lazım." diye konuştu.Sendikalarında yeni reformlara ve tüzük değişikliklerine imza attıklarını anlatan Arslan, kadınların sendikalarda daha etkin olmasının önemine işaret etti.Sendikal mücadeleyi kadınlarla geleceğe taşımak için yeni düzenlemeler yaptıklarını söyleyen Arslan, kadınların da bu mücadeleye girmesini istedi."Kadınların çalışma hayatında yer alması için gereken altyapının bir an evvel sağlanması lazım." diyen Arslan, 2002'den bu yana bu alanda olumlu gelişmeler olduğunu anlattı.Çalışan kadınların örgütlü olduğu bir konfederasyon olduklarını ifade eden Arslan, "Çalışan kadınların sorunlarını ötelemeden, ıskalamadan, ihmal etmeden çözmemiz gerekiyor. Bunun ilk şartı örgütlenmekten, sendikalaşmaktan, sendikal mücadeleye dahil olmaktan geçiyor. Daha sonra da toplu sözleştirmelerle bunu güçlendirmemiz gerekiyor." dedi."Sendikalarımızın her kademesinde kadınlarımız görev yapmaktalar"Hak-İş Konfederasyonu Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin ise demokratik ve ileri bir toplum için kadınların güçlendirilmeleri ve etkinlik alanlarının genişletilmesi gerektiğini söyledi. Zengin, "Kadınların eğitim istihdam, siyaset, hukuk gibi alanlarda eşit olanaklardan faydalanabiliyor olmaları gerekmektedir." ifadesini kullandı.Kadınların gerek karar alma mekanizmaları, gerekse temsil organlarında daha fazla yer almaları ve geleceğin şekillendirilmesinde aktif birey olmalarının önemine değinen Zengin, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu amaçla 2007 yılında açılan komitemiz öncelikle sendikal hayatta daha çok kadın temsili için çalışmalar gerçekleştirerek kadınların çalışma hayatının düzenlenmesinde aktif rol üstlenmesini hedeflemiştir. Biz, kadınların sendikal harekette etkin roller üstlenmesini istiyoruz. Bunun için Hak-İş ve bağlı sendikalarımızda alt örgütlenmelerde onlara faaliyet alanı açıyoruz. Bugün sendikalarımızın her kademesinde etkin ve yetkin kadınlarımız görev yapmaktadırlar."Hak-İş Konfederasyonu'nun başlattığı kadın hareketine, kadınıyla erkeğiyle tüm sendikaların destek verdiğini, genel merkez il ve bölge başkanlıklarında kadın çalışmalarının yürütüldüğünü ifade eden Zengin, "Kadının konumunu yükseltme ve demokrasi kültürünü geliştirme yolunda birlikte çalıştığımız sendikalarımız ile bugün daha güçlüyüz." diye konuştu.