29 Kasım 2018 Perşembe 14:44



29 Kasım 2018 Perşembe 14:44

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, turizmde yeni bir yapılanma içinde bulunduklarını belirterek, "Turizm Tanıtma Fonu ya da Turizmi Geliştirme Fonu adı altında, kendi finansal yapısı güçlü, hareket etme kabiliyeti güçlü olan, sektörle çok yakın iş birliği içinde bir yapı kurmak istiyoruz." dedi.Alpaslan, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından bir otelde düzenlenen, 8. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nin açılışında, Türkiye'de turizm sektöründe 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'la birlikte bir başarı hikayesi yazılmaya başlandığını, sıfırdan bu noktalara kadar gelindiğini söyledi.Turizm sektörünün son derece canlı, dinamik bir sektör olduğunu, bunun da Türkiye'ye büyük bir avantaj ve çok hızlı bir gelişme sağladığını anlatan Alpaslan, fakat sektörün, sektör dışında yaşanan şeylerden çok ciddi şekilde etkilendiğini dile getirdi.1999'da yaşanan deprem felaketi, terör olayları gibi hadiselerin sektörü nasıl etkilediğinin herkes tarafından görüldüğünü belirten Alpaslan, şunları kaydetti:"Turizm sektöründe elde ettiğimiz başarıların yarattığı avantajlı konumumuzu sürdüreceğiz ama sektör dışında yaşanan olumsuz olayları en aza indirmemiz için de birtakım tedbirleri almamız gerektiğini yaşadığımız süreçte görmekteyiz. Bunları dikkate alarak, ortak akılla, biraz da dünyadaki gelişmeleri de dikkate alarak, sektördeki gelişmeyi ve gelecekteki odaklanmamızı doğru yapabilmek adına, daha hızlı hareket edebilen, daha güçlü mekanizmalara sahip, kriz anında doğru kararlar alabilmek adına yeni bir yapılanma içindeyiz. Sektörümüzle tartışa tartışa bunu geliştiriyoruz, son noktasına gelmekteyiz. Turizm Tanıtma Fonu ya da Turizmi Geliştirme Fonu adı altında, kendi finansal yapısı güçlü, hareket etme kabiliyeti güçlü olan, sektörle çok yakın iş birliği içinde bir yapı kurmak istiyoruz. Bu yapıyla beraber teknolojideki baş döndürücü hıza ayak uydurmak adına bu fon üzerinden tanıtım, yatırım ve benzeri altyapı faaliyetlerini inşallah daha doğru bir şekilde yapacağız."Turizmde belirlenen hedeflere çok kısa zamanda ulaşılacağına inandığını, çünkü sektörde bu potansiyelin bulunduğunu vurgulayan Alpaslan, Türkiye turizminin geleceği açısından çok umutlu olduğunu bildirdi.KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da KKTC'nin yaklaşık 25 bin yatak ve yıllık 1,5 milyon turiste ev sahipliği yapan bir ülke olduğunu fakat uygulanan ambargodan dolayı turizm pastasından henüz hak ettiği payı alamadığını söyledi.Dijital turizm ve tanıtıma artık herkesin önem vermesi gerektiğini belirten Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs olarak tanıtımın yüzde 70'ni dijital medya ile yapmaya çalıştıklarını bildirdi."Antalya turizmde marka olarak önemli avantajlara sahip"Antalya Valisi Münir Karaloğlu da 2016'daki çok sıkıntılı bir sezondan sonra bugün gelinen noktanın çok büyük bir başarı olduğunu, bu başarıda emeği olan herkese teşekkür edilmesi gerektiğini bildirdi."Dünyada bu kadar kısa sürede bu kadar büyük bir toparlanmayı başarabilmiş bir destinasyon var mı? Çok bilmiyorum ama bunu Antalya başardı, Türkiye başardı." diyen Karaloğlu, turist sayısı bakımından hedeflenen seviyeye ulaşıldığını, turist geliri konusunda ise telafi edilmesi gereken şeyler bulunduğunu, buradaki kayıpların da 2019'da telafi edileceğini düşündüğünü kaydetti.Antalya'da bu yıldan itibaren temalı yılların başlatıldığını, 2018 yılının "Perge yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatan Karaloğlu, 2019'un teması konusunda çalışmaların devam ettiğini, alternatiflerin üçe kadar düşürüldüğünü, 2019'un temasının AKTOB'la birlikte yakın zamanda açıklanacağını dile getirdi.Büyükşehir Belediye Başkanı TürelAntalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise son birkaç yıldır turizm sektörünün inişli çıkışlı zor süreçlerden geçtiğini, destinasyona, kaliteye, Antalya markasına inançla zor sürecin atlatıldığını söyledi.Gelinen noktada 2018 yılında turist sayısı bakımından tüm zamanların rekorunun kırıldığını ifade eden Türel, "Hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki turizm sektörü, kısa vadede sonuç alınabilecek, hemen hedeflere ulaşılabilecek bir sektör değil. Fakat ne mutlu bize çalkantılı dönemin ardından çok kısa sürede el ele vererek sorunları aştık, rekorlarla dolu altın bir yıla hep birlikte imza atıyoruz." diye konuştu.Antalya'nın turizmde marka olarak önemli avantajları bulunduğunu, kültür, deniz, spor, kongre, sağlık, inanç turizmi gibi geniş bir ürün yelpazesine sahip olduğunu anlatan Türel, artık 12 ay turizmi hedeflediklerini belirtti.Antalya'nın, sahip olduğu tesis ve bugünkü yatak kapasitesiyle yılda 20 milyon turiste rahatlıkla ev sahipliği yapabilecek potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Türel, " Turizmi 12 aya çıkarırsak bugünkü yatak kapasitesiyle birkaç sene içinde Antalya'da yılda 20 milyon turist ağırlayacağımıza inancımı bir kez daha ifade etmek istiyorum." dedi."Yeni hedef 70 milyon turist olmalı"AKTOB Başkanı Erkan Yağcı da 2023 yılında 50 milyon turist ve 50 milyar dolar turizm geliri hedefinin revize edilerek daha yukarılarda yeni hedefler konulması gerektiğini bildirdi.Türkiye'nin dünyada en fazla ziyaret edilen altıncı ülke konumunda bulunduğuna işaret eden Yağcı, şöyle konuştu:"2018 yılı sonunda Türkiye için yurt dışında yerleşik vatandaşlarımızı da sayarsak 44 milyon turist, Antalya için de 13,5 milyon turist sayısına ulaşacağız. Vizyonumuz 2023 yılında Türkiye için 70 milyon, Antalya için de 20 milyon yabancı turist sayısına ulaşmak ve bunu sürdürülebilir hale getirmek olmalıdır. Sektörde yeni bir vizyona, yeni bakış açılarına, yeni yaklaşımlara ihtiyaç bulunduğu ortadır. Gündelik olaylara takılmak yerine geleceğe yönelik öngörüleri tartışmamız gerekiyor. Pazarı çeşitlendirmek, yeni kaynak pazarlar yaratmak, ürün çeşitlendirmesi yapma yoluna gitmeliyiz. Hedefimiz, turizmi hem niteliksel hem niceliksel olarak geliştirip, yıllık 70 milyon turist, turist başına da bin dolar gelir seviyesine çıkmak olmalıdır."Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş de toplantıda dünya ve Türkiye ekonomisine ilişkin bir sunum yaptı. Gelecek vadeden sektörleri banka olarak desteklediklerini ifade eden Ateş, turizme de önemli kaynak sağladıklarını söyledi.Ateş, "Bankaların turizm sektörüne kullandırdığı 17 milyar dolar kredinin 3 milyar dolarını Denizbank sağladı. Denizbank turizm sektöründe sadece büyük firmalara değil, KOBİ sınıfına giren küçük otellere, restoranlara ve işletmecilere de destek oluyor. Sadece kredi ile değil, tüm ürünlerle sektöre destek veriyoruz." dedi.Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık da turizm de sürdürülebilirlik konusunda sunum yaptı.