Dünya Etno spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Dünyanın her tarafında unutulmaya yüz tutmuş, batının spor endüstrisi tarafından ikinci plana atılmış, yok olmaya mahkum edilmiş geleneksel sporları nasıl acaba yeniden popüler hale getiririz diye çalışıyoruz. Bunun dünyanın kültürel dengelenmesi için, kültürel zenginliği için önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen 8. Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu'nda, Dünya Göçebe Oyunları'nın 4'üncüsünün 2020'de Türkiye'de düzenleneceğini söyledi. Geleneksel sporların önemli olduğunu anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:"Bizler çok derin tarihe sahip bir milletiz. Bizler, Anadolu'yu yurt edinen boylardan oluşarak Anadolu'yu bugünün Türkiye'si haline getirdik. Şimdi geldiğimiz noktada 200 yılı aşkın süredir önce Fransız İhtilali'nin hazırladığı fikri altyapı sonra Endüstri Devrimi'nin oluşturduğu ekonomik temeller üzerinde batı medeniyetinin dünyada bir hegemonyasını yaşıyoruz. Sadece, ekonomi, siyasi ya da askeri yönden değil aynı zamanda kültürel yönden de bir hegemonyasını yaşıyoruz. Bugün dünyanın birçok yerinde batı, kendi kültür, gelenek, görenek ve zevklerini dünyanın geri kalanına adeta dayatmaktadır çünkü bu kendiliğinden organik gelişen bir ürün değildir. Bunun için batının şirket, sponsorları devletleri gerekli önlemleri almaktadırlar. Batı, çok küçük menfaatinin peşinden koşuyor. Batı, kendi kültürünü dünyanın her tarafında yaşatmak ve satmak için elinde her gücü kullanıyor. Buna kültürel hegemonya da eşlik ediyor."Erdoğan, dünyadaki kültürel dengesizliğin giderilmesi gerektiğini ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı:"Bizler bunun geleneksel sporların ihyasıyla yapmaya gayret ediyoruz. Dünyanın her tarafında unutulmaya yüz tutmuş, batının spor endüstrisi tarafından ikinci plana atılmış, yok olmaya mahkum edilmiş geleneksel sporları nasıl acaba yeniden popüler hale getiririz diye çalışıyoruz. Bunu dünyanın kültürel dengelenmesi için kültürel zenginliği için önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunun için okul ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. İstanbul'da bugüne kadar 300'e yakın okulu ziyaret ettik. Bu okullara mangala oyununu getirdik."Geleneksel oyunların araştırılması ve bunların oynanması gerektiğini belirten Erdoğan, "Bizim sokak oyunlarımız var. Bu oyunları oynayalım. Ata binmediyseniz ata binin. Biz 21'inci yüzyıla damgamızı vuracağız ama bunu kendi kimliğimizle vurursak anlamı var. Aksi taktirde iz bırakamayız." şeklinde konuştu.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, Muş Alparslan Üniversitesi ve Dünya Etnospor Konfederasyonunun desteğiyle düzenlenen sempozyumun kapanış törenine, 23 ülkeden çok sayıda akademisyen ve devlet yetkilileri katıldı.