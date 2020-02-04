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8 vatandaşımızı şehit eden Esed rejiminden Türkiye'ye küstah suçlama

Suriye'nin İdlib bölgesinde yaptığı saldırı ile 8 vatandaşımızı şehit eden Suriye rejiminin Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, Türkiye'ye yönelik küstah suçlamalarda bulundu. Faysal, Türkiye'nin İdlib'deki eylemlerinin Nur-Sultan ve Soçi anlaşmalarının ihlali olduğunu savundu.

04.02.2020 00:36 | Son Güncelleme: 04.02.2020 00:43

rejim yanlısı al-Watan gazetesine konuşan Suriye Rejimi Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, 'yi hedef aldı.

Esed rejimi temsilcisi Feysal Türk askeri birliklerin 'e gönderildiği haberleriyle ilgili, "Adana anlaşmasının tüm ihlallerini kınıyoruz. Türkiye bu anlaşmaya uymuyor. Bu anlaşma, Suriye topraklarına bu şekilde girmeye izin vermiyor" ifadelerini kullandı.

Faysal Mikdad

NE OLMUŞTU?

Esed rejim güçleri İdlib'de Türk askerlerini hedef aldı. Saldırıda 5 asker ve 3 sivil personel şehit oldu, 7 asker de yaralandı. Saldırı sonrası açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 54 rejim hedefinin ateş altına alındığını belirterek, "Çeşitli kaynaklardan aldığımız bilgiye göre şu ana kadar 76 Rejim mensubu asker etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

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8 vatandaşımızı şehit eden Esed rejiminden Türkiye'ye küstah suçlama

Türkiye, Suriye, İdlib, Dünya, Güncel


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