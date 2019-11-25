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8 Yaş Osmangazi Kış Kupası'na Rekor Katılım

Osmangazi Belediyesi'nin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği Osmangazi Kış Kupası 8 Yaş Tenis Turnuvası'nda katılım açısından Türkiye rekoru kırıldı.

25.11.2019 15:17 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:198 Yaş Osmangazi Kış Kupası'na Rekor Katılım

Toplam 240 sporcunun katıldığı turnuvada, dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Belediye Başkanı Mustafa Dündar verdi.

Ertuğrul Sağlam Tesisleri'nde 22-24 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Osmangazi Kış Kupası 8 Yaş Turnuvası final karşılaşmalarıyla sona erdi. Birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne olan turnuvada küçük sporcular, kortta profesyonel sporcuları aratmadı. Grup maçlarından itibaren büyük bir heyecana sahne olan turnuva, hafta sonunda oynanan yarı final ve final karşılaşmaları ile tamamlandı.

Final maçlarını izleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını verdi. Osmangazi Belediyesi olarak tenis sporunun yaygınlaşmasını sağlamak adına önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Dündar, "Bursa'ya kazandırdığımız Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri sayesinde çok daha fazla kişi tenis sporunu yapma imkanı buldu. Bu tesisimizde küçük yaş gruplarındaki çocuklarımız için turnuvalar düzenliyoruz. Bu yaş kategorisine 240 sporcu katılarak rekoru kırıldı. Bundan dolayı özellikle ailelerimize çok teşekkür ediyorum. Ailelerimiz çocuklarına sahip çıkıyor ve spor yapmalarını sağlıyor. Böylece geleceğimize sahip çıkmış oluyoruz. Tüm çocuklarımıza spor ve eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

Final karşılaşmaları sonunda Kızlar A Grubu'nda şampiyonluğu Cemre Erkin elde ederken, Ceyda Kandırmaz ikinci, Ceylin Boyra üçüncü, Ece Eren ise dördüncü oldu. Kızlar B Grubu'nda İnci Arı şampiyonluk sevinci yaşarken, Nil Semerci ikinci, Eylül Aras üçüncü, Zehra Caloğlu da dördüncü oldu.

Erkeklerde ise A Grubu'nda şampiyonluğu Tuna Dönmez elde ederken, Rüzgar Öktem ikinci, Göktürk Onat üçüncü, Ömer Bocan da dördüncü oldu. Beyazıt Gökdemir'in şampiyon olduğu B Grubu'nda Kerem Bozkurt ikinci, Yusuf Aydın üçüncü, Berk Gürcan da dördüncülük kürsüsüne çıktı.


Osmangazi, Türkiye, Tenis, Güncel

Kaynak: Bültenler

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