Haberler » Güncel » Haber

8 yaşındaki batuhan, kalp krizinden öldü

ORDU'nun Korgan ilçesinde, kalp krizi geçiren ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Batuhan Artçı (8) yaşamını yitirdi.

07.10.2019 11:508 yaşındaki batuhan, kalp krizinden öldü
ORDU'nun Korgan ilçesinde, kalp krizi geçiren ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Batuhan Artçı (8) yaşamını yitirdi.
Olay, dün, ilçeye bağlı Yenipınar Mahallesi'nde meydana geldi. İlkokul 2'nci sınıfta okuyan Batuhan Artçı, ailesi de evdeyken, aniden fenalaştı. Aile bireylerinin haber vermesiyle eve gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalede bulunduğu Batuhan'ı ambulansla Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste müdahale edilen Batuhan'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Batuhan, yaşamını yitirdi. Batuhan Artçı'nın ölümüyle ailesi, yakınları ve arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.



Kalp Krizi, Korgan, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:26 Emine Erdoğan, "Sıfır Atık Projesi"ni inceledi
18:26 Afet ve acil durum koordinasyon kurulu toplandı
18:25 Ölen at yol ortasında sahipsiz kaldı
18:24 THY ile İŞKUR arasında anlaşma
18:24 Batan bottaki 11 düzensiz göçmen kurtarıldı
18:24 Kırşehir'de hafif ticari araçla tır çarpıştı: 1 ölü
18:24 Kavunlarının bıçakla delinmesini gizli kamera ile ortaya çıkardı