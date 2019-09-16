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8 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

Bursa İnegöl'de annesiyle birlikte karşıya geçerken bir anda elini bırakıp koşmaya başlayan 8 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı.

16.09.2019 23:328 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı
Bursa İnegöl'de annesiyle birlikte karşıya geçerken bir anda elini bırakıp koşmaya başlayan 8 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı.

Alınan bilgilere göre kaza, İnegöl Alanyurt yolunda meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt istikametine doğru seyir halinde olan Ali K. idaresindeki 16 KKJ 16 plakalı otomobil, yaya yolunda karşıdan karşıya geçerken annesinin elini bırakarak aniden yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Yazbahar Z.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kız çocuğu yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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