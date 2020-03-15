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8 yaşındaki çocuğun işkence yapılarak öldürülmesinde 3 tutuklama

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kaybolduktan sonra harabe bir evde işkence yapılmış halde yaralı bulunan ve hastanede hayatını kaybeden 8 yaşındaki çocuğun halası ve dayısının da aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

15.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:02
8 yaşındaki çocuğun işkence yapılarak öldürülmesinde 3 tutuklama
Diyarbakır 'ın Çınar ilçesinde kaybolduktan sonra harabe bir evde işkence yapılmış halde yaralı bulunan ve hastanede hayatını kaybeden 8 yaşındaki çocuğun halası ve dayısının da aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

Olay, 21 Ocak'ta Çınar ilçesine bağlı Başalan Mahallesi'nde yaşandı. 8 yaşındaki Muhammed Veli Dümez, akşam saatlerinde kaybolmuş, aile fertleri tarafından yapılan arama çalışmalarının ardından küçük çocuk ertesi gün harabe bir evde işkence edilmiş vaziyette bulunmuş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan güvenlik güçleri, Muhammed Veli Dümez'in dayısı V.T. ve halası H.T.'yi gözaltına alıp, ifadelerinin ardından serbest bırakmıştı. Tekrar gözaltına alınan H.T. ve V.T. ile birlikte S.O., çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler : Diyarbakır, Çınar, 3. Sayfa

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