8 Yaşındaki Çocuk ile 10 Yaşındaki Çocuk Evlendirildi

Romanya Dolj şehrindeRoman aile,8 yaşındaki kız çocuğu ve 10 yaşındaki erkek çocuğunu evlendirip düğünlerini yaptı. Düğün görüntüleri internet üzerinden yayınlanmasından sonra büyük bir tepkiye sebep oldu.

"ARTIK OYUNCAKLARINI BIRAK"

Düğünde şarkı söyleyen kişi mikrofonla damada, "Sen artık evlisin oyuncaklarını bırak" dedi. Gelin, ise etraftaki ilgiden dolayı bir hayli mutlu olduğu göründü.

CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEYECEKLER

İki çocuğun bu şekilde evlendirilmesi kültürel bir kutlama olduğu ve gelin ile damadın büyüyene kadar ilişkiye girmeyecekleri öğrenildi. Çocukların aileleri ile beraber yaşamaya devam edecekleri belirtilmesine rağmen görüntüler tepki çekti.