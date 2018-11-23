23 Kasım 2018, 16:16
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8 Yaşındaki Çocuk ile 10 Yaşındaki Çocuk Evlendirildi

Romanya'da kültürel kutlama amacıyla 8 yaşındaki kız çocuğu ile 10 yaşındaki erkek çocuğu cinsel ilişkiye girmeme koşuluyla evlendirildi.

Romanya Dolj şehrindeRoman aile,8 yaşındaki kız çocuğu ve 10 yaşındaki erkek çocuğunu evlendirip düğünlerini yaptı. Düğün görüntüleri internet üzerinden yayınlanmasından sonra büyük bir tepkiye sebep oldu.

"ARTIK OYUNCAKLARINI BIRAK"

Düğünde şarkı söyleyen kişi mikrofonla damada, "Sen artık evlisin oyuncaklarını bırak" dedi. Gelin, ise etraftaki ilgiden dolayı bir hayli mutlu olduğu göründü.

CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEYECEKLER

İki çocuğun bu şekilde evlendirilmesi kültürel bir kutlama olduğu ve gelin ile damadın büyüyene kadar ilişkiye girmeyecekleri öğrenildi. Çocukların aileleri ile beraber yaşamaya devam edecekleri belirtilmesine rağmen görüntüler tepki çekti.

23 Kasım 2018 Cuma 16:16



YORUMLAR (19)
DURBUNLU: Sen Romanyayı brak bunlar çingene doğu guney dogu ya git 10 yaştaki kızı dini nikahla evlendiriyorlar
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ARİF: Bizim gelenegimizde daha beşik te iken kertiyorlar. .
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DADAŞ: Burakın romanyayı guney doğuya gidin daha beter
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  • DEDE : Doğu Anadolu diyecektin
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  • HAYAA : Güney doğuda, haya var edep var namusss var bu 1... gece kluplerine kimse evde dans etmek için gitmiyor. Toplumun belli kesimlerini bu şekilde uygunsuz laflarla iftarlarda bulunmaya batının da doğumunda hakkı yokk
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