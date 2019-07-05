05.07.2019 18:52
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8 yaşındaki çocuk su kanalında boğuldu

8 yaşındaki çocuk su kanalında boğuldu

Batman'da 8 yaşındaki bir çocuk dengesini kaybederek düştüğü su kanalında hayatını kaybetti.

Batman'da 8 yaşındaki bir çocuk dengesini kaybederek düştüğü su kanalında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan Batman'a misafirliğe gelen Yaşar ailesinin 8 yaşındaki çocukları Mazlum Yaşar, arkadaşlarıyla birlikte geldiği Çamlıtepe Mahallesi'ndeki su kanalının yanında oyun oynarken bir anda dengesini kaybederek kanala düştü. Bir süre kanalda çırpınan Yaşar su pompasının çekim alanına kadar sürüklendi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD ve Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından Mazlum Yaşar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Yaşar'ın cenazesi Batman Bölge Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı. - BATMAN
Kaynak: İHA
İstanbul, Batman, 3. Sayfa

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