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8 yaşındaki çocuğun çığlıklarını duyan kalabalık, sapığı kameraya kaydetti

Bartın'da, 35 yaşındaki sapık, 8 yaşındaki kız çocuğuna binanın arkasında cinsel tacizde bulundu. Kız çocuğunun çığlıklarına koşan kalabalık, sapığı kameraya kaydedip görüntüleri polise verdi. Sapık, yakalanıp tutuklandı.

22.08.2019 13:48
8 yaşındaki çocuğun çığlıklarını duyan kalabalık, sapığı kameraya kaydetti

Bartın'da, 8 yaşındaki kız çocuğuna, binanın arkasında cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen E.O. (35), gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen E.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KIZ ÇOCUĞU ÇIĞLIK ATIP KAÇTI

Olay, dün Karaköy Mahallesi'ndeki Türbeyanı Sokak'ta meydana geldi. E.O., iddiaya göre, 8 yaşındaki kız çocuğunu kandırıp, binanın arkasına götürerek, cinsel tacizde bulundu. Bu sırada çığlık atan kız, E.O.'nun yanından kaçarak, koşmaya başladı.

ÇEVREDEKİLER, SAPIĞIN FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

Çevredekiler ise cep telefonu kamerasıyla E.O.'nun fotoğraflarını çekip, polise haber verdi. E.O.'nun fotoğrafları yakalanması için sosyal medyadan da paylaşıldı. Polis ekipleri, başlattıkları çalışma kapsamında, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Bu sayede yeri tespit edilen E.O., yakalanıp, gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. E.O.'nun, farklı illerde çocukları kaçırma, çocuklara cinsel istismar ve hayvan hırsızlığı suçlarından sabıkalı olduğu belirtildi.

8 yaşındaki çocuğun çığlıklarını duyan kalabalık, sapığı kameraya kaydetti

Karaköy, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

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