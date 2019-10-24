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Zonguldak'ta 8 yaşındaki kıza ahırda cinsel istismar

Zonguldak'ta komşusunun kızı C.K'ya telefonla oynama bahanesiyle ahırda cinsel istismarda bulunan S.K, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanan S.K hakkında 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

24.10.2019 18:32

Olay, geçen Eylül ayında Kozlu ilçesine bağlı Sivriler köyünde meydana geldi. Anne ve babası ayrıldığı için bir süredir dedesi ve babaannesi ile birlikte yaşayan C.K., arkadaşlarıyla birlikte oyun oynadığı sırada yanına gelen komşusu S.K., "Benimle gelirsen telefonumla oynayabilirsin" diyerek ahıra götürdü.

S.K., iddiaya göre küçük kıza ahırda cinsel istismarda bulundu.

ÇIĞLIK ATARAK DIŞARI ÇIKTI

Çığlık atarak dışarı çıkan C.K. eve gitti. Olaydan iki gün sonra C.K.'nın dışarı çıkmak istememesi nedeniyle babaannesi durumundan şüphelendi. Küçük kız başından geçenleri anlattığı babaannesi, şikayetçi oldu. İfadesi alınan C.K., S.K.'nın telefonla oynaması karşılığında ahıra götürdüğünü ve kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

NÖBETÇİ MAHKEMECE TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri şüpheli S.K.'yi gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen S.K., tanık ifadeleri ve toplanan deliller nedeniyle çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

15 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianamenin ardından S.K. hakkında, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamenin ardından tutuklu sanık S.K., önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Zonguldak'ta 8 yaşındaki kıza ahırda cinsel istismar

Zonguldak, Jandarma, 3. Sayfa

YORUMLAR (1)
MERCAN:Pis münafık
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