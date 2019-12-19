8 yaşındaki milyoner Youtuber, 26 milyon dolar kazanarak bu yıl da Youtube'un en çok kazananı oldu

Anne babasının 2015'te açtığı "Ryan'ın Dünyası" adlı kanal kısa geçmişine rağmen 23 milyon aboneye ve 35 milyar izlenme oranına ulaştı. 8 yaşındaki çocuk bu yıl 26 milyon dolar kazanarak Youtube'da yılın en çok kazananı oldu. Bu başarı, küçük çocuğun adını milyonerler listesine adını yazdırdı.

Gerçek adı Ryan Guan geçen yıl da 22 milyon dolar elde ederek video platformunun en çok kazanını olmuştu.

ŞİRKET ŞİKAYET ETTİ, KANALININ ADINI DEĞİŞTİ

İlk açıldığında "Ryan ToysReview" olarak adlandırılan kanalda, ilk okul öğrencisi olan Ryan kendine verilen hediyeleri paketlerinden çıkarıp tanıtımlarını yapıyordu. Truth in Advertising (Reklamların Arkasındaki Gerçekler) adlı bir kuruluşun şikayeti üzerine kanalın ismi "Ryan'ın Dünyası" olarak değiştirildi. Şikayet sebebi ise, kanalda hangi videonun sponsorlu (reklam) hangisinin ise gerçek tüketici yorumu olduğunun belirtilmemesiydi. Ryan'ın yaşının da büyümesiyle oyuncak tanıtımlarına eğitici videolar da eklendi.

YOUTUBE'DA ÇOCUKLAR KAZANIYOR

Youtube platformunun en çok kazananlarında çocuklar zirvede. Listede ikinci sırada yer alan Dude Perfect grubunu, daha 5 yıl önce dünyaya gelen minik Rus Anastasia Radzinskaya takip ediyor. Tek kanalda 42 milyonla en çok izleyici rekorunu kıran Anastasia ise bir yılda 18 milyon dolar kazandı.

GOOGLE'A CEZA KESİLDİ

Çocuklara milyon dolarlar kazandıran videolardan dolayı Youtube'un çatı şirketi Google'a ceza da kesildi. Teknoloji devinin, bu videolar üzerinden çocuklarla ilgili izinsiz kişisel veri topladığı ortaya çıkmıştı. Google'a 170 milyon dolar ceza kesen ABD Federal Ticaret Komisyonu'na göre, şirket söz konusu verileri çocuklara yönelik reklam stratejisini geliştirmek için kullandı.