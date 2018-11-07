8 Yaşındaki Öğrenciyi Öğretmeni Darp Etti' İddiası

Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde 8 yaşındaki öğrencinin, sınıf öğretmeni tarafından darp edildiği iddia edildi.
İddiaya göre, Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencisi H.N.A. (8), sınıf öğretmeni tarafından darp edildi. Durumu hemşire olan annesi A.A.'ya anlatan küçük kız, ardından ailesiyle hastaneye gidip darp raporu aldı, ardından da Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurarak öğretmenden şikayetçi oldu. Polis
merkezinde açıklama yapan anne A.A., sınıf öğretmeninin kızını boynundan tutarak havaya kaldırdığını ve kendisine tokat attığını iddia etti. A.A., "Benim kızımı boynundan tutmuş havaya kaldırmış ve tokat atmış. Bu öğretmen bu davranışlarını yaptıktan sonra çocukları korkutuyormuş, 'Ailelerinize söylemeyin' diyormuş. Çocuğun söyledikleri bunlar" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Manisa,Turgutlu
07 Kasım 2018 Çarşamba 21:11