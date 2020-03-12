8 yıldır kayıp eşini öldürdüğünü itiraf etti, gömdüğü yerde kazı başlatıldı (2)
2 ŞÜPHELİ ADLİYEDEFinike Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Antalya'nın Finike ilçesinde, 8 yıl önce kaybolan Hatice Bertan'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan M.T. ve S.D., Antalya'da tamamlanan işlemlerinin ardından Finike'ye gönderildi.
12.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:02
2 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Finike Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Antalya 'nın Finike ilçesinde, 8 yıl önce kaybolan Hatice Bertan'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan M.T. ve S.D., Antalya'da tamamlanan işlemlerinin ardından Finike'ye gönderildi. Burada Finike Adliyesi'ne çıkarılan 2 şüphelinin ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili cinayeti itiraf eden Hatice Bertan'ın eşi Bekir Bertan'ın ise yarın Finike'de adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Bekir Bertan'ın daha önce 'hırsızlık', 'yaralama' ve 'alkollü araç kullanmak' suçlarından sabıkaları bulunduğu belirlendi.CESET ARAMASI BUGÜN DE SÜRDÜDiğer yandan, Bekir Bertan'ın cesedi gömdüğünü söylediği Kumluca ilçesine bağlı Kum Mahallesi'ndeki Turizm Caddesi üzerinde sazlık alanda arama çalışmaları bugün de devam ettirildi. Polis ekipleri gözetiminde iş makinesiyle bölgede kazı yapıldı.Suat SÖĞÜT- Ramazan SARIKAYALI/ANTALYA,
Kaynak: DHA
Etiketler : Hatice Çarpar, Antalya, Finike, Güncel
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