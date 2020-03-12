8 yıldır kayıp eşini öldürdüğünü itiraf etti, gömdüğü yerde kazı başlatıldı (3)
TUTUKLANDILARAntalya'da, Finike Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 8 yıl önce kaybolan Hatice Bertan'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Sadrettin Demir ile Münevver Tayeyer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
12.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:18
TUTUKLANDILAR
Antalya'da, Finike Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 8 yıl önce kaybolan Hatice Bertan'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Sadrettin Demir ile Münevver Tayeyer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bekir Bertan'ın cesedi gömdüğünü söylediği, Kumluca ilçesine bağlı Kum Mahallesi Turizm Caddesi'ndeki sazlık alanda ise kazı çalışması sürdürülüyor.
Kaynak: DHA
Etiketler : Cumhuriyet Başsavcılığı, Hatice Çarpar, Finike, Güncel
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