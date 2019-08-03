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8 yıldır kayıp olarak aranan kızı öldürüp gömmüşler

Kayseri'de 8 yıldır kayıp olarak aranan genç kızın, 2 yıllık teknik takip ve saha çalışması sonucu cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

03.08.2019 20:40
8 yıldır kayıp olarak aranan kızı öldürüp gömmüşler

Kayseri polisi, 8 yıl önce kayıp olarak aranan genç kızın, 2 yıllık teknik takip ve saha çalışması sonucu cinayete kurban gittiğini belirledi.

Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Melikgazi Polis Merkez Amirliğine 10 Şubat 2011 tarihinde müracaat eden müşteki Ebru Çelen, öz kızı 1994 doğumlu Merve Koçer'in 26 Ocak 2011 tarihinde evden ayrıldığını ve bir daha eve dönmediğini, kızının bulunmasını istediğini beyan etti.

Dosyayı ele alan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 yıl süren saha çalışması, olay tarihinde evde bulunan ve sonrasında çeşitli suçlardan cezaevinde bulunan şahıslarla yapılan görüşmeler ve teknik takip sonucu kayıp Merve Koçer'in öldürülerek bir yere atıldığını veya gömüldüğü değerlendirdi.

BAŞ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın şüphelilerinden M.A. (25), A.O. (30), E.K. (24) ve O.S.'nin (46) çeşitli cezaevlerinde hükümlü olarak yattıkları tespit eden ekipler, bu şüphelilerle beraber hareket ettiği anlaşılan E.K. (37), M.K. (37), M.K. (30), N.K. (28), Y.K. (32) ve Y.K.'yi (34) düzenledikleri eş zamanlı operasyon sonucu yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen olayın asli şüphelisi E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Melikgazi, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR (4)
KUZEYİN UŞAĞII: ALLAH için diyorum. bu alçak kansızlara idam ödüldür. . yağlı kazığa çakıp. . . yakacaksın canlı iken. . . ibreti aleme ders olmalı. .
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ERDAL: Kimse kimseyi durduk yere oldurmez kiz bi sekilde bu adamlar ile baglantili idi ki olduruldu en az biri ile yakinligi varmistir baksaniza yarisi hapishanelerde yani duzgun insanlar degil 17 yasinda olmus onune gelen ile takilir isen sonuc bu iste
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ERCAN MERCAN: idam gelsin idamm
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HAK: ALLAHIM SEN CÜMLEMİZİ ISLAH EYLE AKIL FİKİR VER DOĞRU YOLDAN AYIRMA. ŞU MUBAREK GÜNLERDE RABBİM CÜMLEMİZİN YARDIMCISI OLSUN.
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