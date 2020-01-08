İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den yeni saldırı sinyali

İran, Kasım Süleymani'nin intikamı için bugün sabah saatlerinde Irak'ta bulunan bir ABD üssüne saldırı gerçekleştirdi. Saldırı tüm dünyada infial yarattı. ABD yetkilileri saldırının gerçekleştiğini doğruladı fakat ölü veya yaralı sayısına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı. İran ise 80 ABD'linin öldürüldüğünü söyledi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise Kasım Süleymani suikastiyle ilgili "Amerika Süleymani'nin elini kesebilir fakat İran buna bacağını keserek yanıt verecek" diyerek yeni bir saldırının sinyalini verdi.

ABD'nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesi sonrası İntikam yemini eden İran, balistik füzelerle ABD'nin Irak'taki üslerini vurdu.

Ortadoğu'yu savaşa sürükleyen gelişmeler sonrası ABD ve İran'dan peş peşe açıklamalar yapılıyor.

"İRAN ABD'NİN BACAĞINI KESEREK YANIT VERECEK"

İran devlet televizyonlarına çarpıcı açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Ruhani, "Amerika Süleymani'nin elini kesebilir fakat İran buna bacağını keserek yanıt verecek" sözleriyle yeni bir saldırı yapabileceklerinin sinyalini verdi.

NE OLMUŞTU?

ABD, İranlı General Kasım Süleymani'yi 3 Ocak günü bir suikast sonucu öldürmüştü. İran, Süleymani'nin ölümü sonucu intikam yeminleri etmişti. Süleymani 4 gün süren cenaze törenlerinin ardından defnedilmişti. Bu gelişmeler doğrultusunda bugün sabah saatlerinde İran, ABD'nin Irak'ta yer alan üssünü bombaladı. ABD kaynakları da saldırının gerçekleştiğini doğruladı. İran, saldırıda 80 ABD'linin öldürüldüğünü açıklarken ABD kanadından ölü veya yaralı sayısıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.