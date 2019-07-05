80 bin üzeri katılımcı bekleniyor!

Birbirinden farklı etkinlikler ve başarılı performanslara ev sahipliği yaparak katılımcılara eşsiz bir festival deneyimi yaşatmaya hazırlanan Trakya Fest, Trakya Bölgesi'nin en büyük festivali imzası taşıyor.

''Tüm Renkleri Buluşturan Festival'' sloganıyla her yıl yenilenen ve her kesimden insana hitap etmeyi hedefleyen Orfe Organizasyon, Türkiye'nin dört bir yanından katılımcıları ağırlayarak müzik ve eğlence dolu 4 gün yaşatacak.

18 ile 21 Temmuz tarihlerinde şehir merkezine 7 dakika uzaklıkta bulunan, doğa harikası Uzunkum'da gerçekleşecek olan festivalde, bu sene sahne alacak isimler ise şu şekilde:

Aslı Gökyokuş, Ayo&Teo, Bedük, Ben Fero, Büyük Ev Ablukada, Can Bonomo, Cihan Mürtezaoğlu, Crew Project, Deniz Tekin, Dolu Kadehi Ters Tut, Edis, Emir Can İğrek, Ezhel, Feridun Düzağaç, Gaye Su Akyol, Gazapizm, Gencer Savaş ve Orkestrası, Jehan Barbur, Kahraman Deniz, Melek Mosso, Mor ve Ötesi, Nova Norda, Ozbi ft. Gülce Duru, Pera, RockA, Seksendört, Selçuk Balcı, Suzan Kardeş, TNK,Ufuk Beydemir, Yüksek Sadakat, Yüzyüzeyken Konuşuruz, YÖKŞ.

Türkiye'den farklı tarzlarda başarılı sanatçıların yanı sıra Amerikalı ünlü ikili Ayo&Teo'da festival sahnesinde yer alacak isimlerden olacak. Dünya çapında tanınan ve 600 milyonu geçkin izlenme rakamlarına sahip Ayo&Teo'nun katılımcılar için sürprizleri heyecanla bekleniyor.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında festival alanında Engelsiz Sahne isimli özel bir sahne oluşturulacak ve aynı zamanda sokak hayvanlarına bağış stantlarıyla destek verilecek.