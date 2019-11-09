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80 dönümlük arazide organik üretim yapıyor

HATAY'ın Arsuz ilçesinde Servet Göktaş, 80 dönümlük arazisinde narenciyeden avokadoya kadar birçok meyveyi organik yetiştiriyor.

09.11.2019 10:21 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:2180 dönümlük arazide organik üretim yapıyor

HATAY'ın ilçesinde Servet Göktaş, 80 dönümlük arazisinde narenciyeden avokadoya kadar birçok meyveyi organik yetiştiriyor.

Arsuz ilçesi Arpa Mahallesi'nde oturan Servet Göktaş, 80 dönümlük arazisinde organik meyve yetiştiriyor. Göktaş, narenciyeden avokadoya, yetiştirdiği ürünleri 'a gönderiyor. İnsan sağlığı için organik üretimin önemine değinen Göktaş, "Bahçemizin çevresi dışarıdan gelecek olan ilaçlamalara karşı andızlarla çevrili. Alandan gelecek tehlikelere karşı da hendeklerimiz mevcut. Narenciye hassas bir bitki olduğu için don olayına karşı da rüzgar güllerimiz ile de hava sirkülasyonu yapıyoruz. Yani ekolojik doğal dengeyi koruyarak üretim yapıyoruz" dedi.Bahçede portakal, mandalina, limon, hurma yetiştirdiklerini anlatan Göktaş, "Organik ve sertifikalı ürünler kullanıyoruz. Ürünlerimiz İstanbul'da organik pazarda sertifikalı bir şekilde satışa sunuluyor. Talebe göre ekim yapmaya devam ediyoruz. Avokado talebi artınca, 2 yıl önce yeni bir avokado bahçesi oluşturduk. Önümüzdeki yıl meyvesini alacağız" diye konuştu.



İstanbul, Çiftlik, Arsuz, Güncel

Kaynak: DHA

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