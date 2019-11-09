Haberler » Güncel » 80 dönümlük arazide organik üretim yapıyor - Haber

80 dönümlük arazide organik üretim yapıyor

HATAY'ın Arsuz ilçesinde Servet Göktaş, 80 dönümlük arazisinde narenciyeden avokadoya kadar birçok meyveyi organik yetiştiriyor.

09.11.2019 12:11 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:1180 dönümlük arazide organik üretim yapıyor
HATAY'ın ilçesinde Servet Göktaş, 80 dönümlük arazisinde narenciyeden avokadoya kadar birçok meyveyi organik yetiştiriyor.

Arsuz ilçesi Arpa Çiftlik Mahallesi'nde oturan Servet Göktaş, 80 dönümlük arazisinde organik meyve yetiştiriyor. Göktaş, narenciyeden avokadoya, yetiştirdiği ürünleri 'a gönderiyor. İnsan sağlığı için organik üretimin önemine değinen Göktaş, "Bahçemizin çevresi dışarıdan gelecek olan ilaçlamalara karşı andızlarla çevrili. Alandan gelecek tehlikelere karşı da hendeklerimiz mevcut. Narenciye hassas bir bitki olduğu için don olayına karşı da rüzgar güllerimiz ile de hava sirkülasyonu yapıyoruz. Yani ekolojik doğal dengeyi koruyarak üretim yapıyoruz" dedi.Bahçede portakal, mandalina, limon, hurma yetiştirdiklerini anlatan Göktaş, "Organik ve sertifikalı ürünler kullanıyoruz. Ürünlerimiz İstanbul'da organik pazarda sertifikalı bir şekilde satışa sunuluyor. Talebe göre ekim yapmaya devam ediyoruz. Avokado talebi artınca, 2 yıl önce yeni bir avokado bahçesi oluşturduk. Önümüzdeki yıl meyvesini alacağız" diye konuştu.


- Hatay

İstanbul, Arsuz, Hatay, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:22 Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür bulgusuna rastlandı
13:17 Milletvekili Savaş'ın 10 Kasım anma mesajı
13:17 Başkan Ali Çetinbaş: "Atatürk'ü rahmet ve şükranla yad ediyoruz"
13:22 Lüfer Marmara'da balıkçının yüzünü güldürmeye başladı
13:22 Esaret günlerini anlatan fotoğraf sergisinde 40 eser yer alıyor
13:12 BDDK, Fatih'te intihar eden 4 kardeşin elektriğini kesen BEDAŞ'a 15 Kasım'a kadar süre verdi
13:06 Haluk Levent'in siyanürden öldükleri düşünülen aileyle ilgili yorumu tepki çekti
12:54 Siyanürlü intiharların ardından uzman isim, korkutan rakamı verdi: Türkiye'de 1 milyon insan intihar eğiliminde
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
11:36 Keskinoğlu'nun konkordato süresi 6 ay daha uzatıldı
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 13:23:56